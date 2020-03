Meram Belediyesi özel çocuklara sinema sevinci yaşattı

Konya'nın merkez Meram ilçesinde bulunan 4 özel eğitim kurumunda eğitimlerine devam eden özel öğrenciler, Meram Belediyesinin kendileri için organize ettiği film gösteriminde buluştu. Çocukların sinema heyecanına, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş da ortak oldu.

Meram Belediyesi Şehir, Kadın ve Aile Komisyonunun organize ettiği film gösterimine Meram Nuriye Cahit Atay Özel Eğitim Ana Okulu, Kozağaç Esnaf ve Sanatkarlar Birligi Özel Eğitim Uygulama Okulu, Özel Uygulama Okulu 3. Kademe ve Melike Hatun Özel Uygulama Okulunda okuyan 270 özel öğrenci iştirak etti. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, gösterim öncesi özel çocuklarla ayrı ayrı ilgilenerek aileler ve eğitmenlerden çocuklar ve eğitimleri hakkında bilgi aldı. Başkan Kavuş, sinema için verilen arada özel öğrencilere pamuk şekeri ikram etti. Yine gösterim esnasında katılımcılara patlamış mısır ikramı yapıldı. Engellilerin sosyal hayata daha aktif ve bağımsız katılabilmelerini sağlamanın bir hayal değil, sosyal hizmetler alanında ulaşılabilecek en üst seviye olduğunu kaydeden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, film gösterimi vesilesi ile özel öğrencilerle bir araya gelmiş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

“Özel çocuklarımızın yüzlerindeki gülümsemenin sebebi olmak istiyoruz”

Özel öğrenciler, onların aileleri ve eğitmenleri ile gerçekleştirdikleri her buluşmanın kendileri için çok özel olduğunun altını çizen Başkan Mustafa Kavuş, “Sosyal sorumluluk ve farkındalık çalışmalarımızın en anlamlılarından birinde daha özel çocuklarımızla bir araya gelmiş olmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşıyorum. Özel çocuklarımızın sosyalleşmelerine katkı sağlamak, onların yüzündeki gülümsemeye ve mutluluklarına bir sinema filmiyle dahi olsa vesile olmak ve bu çocuklarımızın ailelerinin yükünü bir nebze dahi olsa alabilmek sosyal belediyecilik politikamızın en temel taşlarından biridir. Ailelerin yanında olmayı, bu çocuklarımızın yanında olmak kadar önemsiyoruz. Bu yüzden her fırsatta ve çeşitli vesilelerle bu çocuklarımızın ve ailelerinin hayatlarına dokunabilmeyi amaçlıyoruz. Fiziki durumlarından dolayı aralarında belki de hiç sinemaya gitmemiş, gidememiş çocuklarımız var. Bunu düşününce bu etkinliğin önemi ortaya çıkıyor. Bugün, burada bulunan tüm çocuklarımızı mutlu etmiş olmanın heyecanını yaşıyorum. İnşallah bu mutluluğu ömürleri boyunca hep yaşarlar. Allah, bizleri de onların mutluluğuna her daim memur eylesin” dedi.