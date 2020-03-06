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Meram Belediyesi personeline sağlık semineri

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi personeline sağlık semineri verildi.

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi personeline sağlık semineri verildi.


Uzman Dr. Mehmet Portakal ve Uzman Diyetisyen Aslı Cemile Özatan, Meram Belediyesi hizmet içi eğitim seminerleri kapsamında ‘Masa başı ergonomi, sağlıklı boyun ve bel için yapılması gerekenler' ile ‘Sağlıklı Beslenme' konusunda bilgi verdi.


Masa başında çalışanların sık sık bel ve boyun sıkıntısı yaşadığına söyleyen Dr. Mehmet Portakal, bu sıkıntıların aşılması adına gün içinde yapılabilecek egzersizler ve alınacak önlemler hakkında açıklamalarda bulundu. Günlük hayatta ve çalışma saatlerinde yaşanması muhtemel sıkıntılar için neler yapılabileceğini de anlatan Dr. Portakal, vücut enerjisini artırmak ve gün içinde bu enerjiyi kaybetmemek adına beslenmeye, egzersiz yapmaya ve kaliteli uykunun önemine vurgu yaptı.


Doğru beslenmenin tüyolarını veren Uzm. Diyetisyen Aslı Cemile Özatan ise, çalışanların gün içinde ve gün sonunda nasıl kaliteli beslenebileceklerini anlattı.

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