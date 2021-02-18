Meram Belediyesi, sokak hayvanlarını yalnız bırakmıyor

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi, soğukların etkili olması ve kar yağışının tüm şehri etkisi altına almasıyla mama ve su bulmakta zorlanan sokak hayvanları için seferber oldu.

Meram Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, pandemi süreci ve sokak kısıtlamalarının ardından gelen soğuklar ve kar yağışı ile zor günler yaşayan sahipsiz sokak hayvanları için yeniden harekete geçti. Sokak kısıtlamaları sebebiyle beslenme odaklarına bıraktıkları mama ve su miktarı ile beslenme sıklığını artıran ekipler, soğuk hava şartları ve kar yağışı nedeniyle bu çalışmalarını bir kat daha artırdı. Sokak hayvanlarını bu zorlu günlerde asla yalnız bırakamayacaklarını kaydeden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “Sokaktaki can dostlarımız kışın da bize emanet" dedi.

Meram Belediyesi olarak sokaktaki canlar için 2020 yılında beslenme odaklarına 24 ton köpek maması ve 5 ton kedi maması bıraktıklarını ifade eden Başkan Mustafa Kavuş, “2021 yılı için bu rakamı artırma kararı aldık. Sokak kısıtlamalarının devam ettiği şu günlerde gelen soğuk havanın etkisi ve yoğun kar yağışıyla birlikte onların ihtiyaçları da arttı. Bunun bilinciyle biz de en yoğun çalışmalarımızı bu günlerde gerçekleştiriyoruz. Mama ve su ihtiyaçlarının yanında sağlıklarını da yakından takip ediyoruz. Ekip arkadaşlarımız, yaralanan ya da hastalanan bir sokak hayvanı için de seferber oluyor, eski sağlıklarına kavuşmaları için yoğun çaba sarfediyor. Hayvan barınağında toplanan can dostlarımızın tedavileri ve bakımları gerçekleştiriliyor. Öte yandan, bu zorlu günlerde tüm hemşehrilerimizin de bu noktada bir kat daha hassas davranmalarının ve gösterecekleri farkındalığın ne denli önemli olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Evlerinin, bahçelerinin önüne koyacakları bir tas yemeğin, bir tas suyun hayat kurtaracağını asla unutmasınlar. Emanete hep birlikte ancak bu şekilde sahip çıkabiliriz” şeklinde konuştu.