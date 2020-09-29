Meram Belediyesi spor tesislerinde kış kayıtları başladı

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi'nin spor tesisleri, kış dönemi kayıtlarına başladı.

Meram Belediyesi spor tesislerinde kış dönemi kayıtları başladı. Belediyeye ait Rabia Spor Merkezi ve Aşkan Muhammet Yürükuslu Spor Tesisi sporseverlere modern aletler ve donatılarla, güzel, hijyenik ve sağlıklı bir ortamda cazip şartlarda spor yapma imkanı sunuyor. Meram Belediyesinden yapılan açıklamada, bu imkanlardan yararlanmak isteyenlerin en yakın spor tesisine başvurabilecekleri belirtildi. Tesisler ve hizmetleri hakkında bilgi almak isteyenlerin de 444 30 42 numaralı telefona başvurabilecekleri ifade edildi.

“Bağışıklık için spor, spor için Meram Belediyesi Spor Tesisleri”

Meram Belediyesine ait tüm spor tesislerinin ve tesislerde verilen hizmetlerin her yönden örnek olduğuna vurgu yapan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, bunun tesislere olan ilgiyi artırdığına dikkat çekti. Tesislerde pandemi süreci dolayısıyla sosyal mesafeden hijyene kadar tüm önlemlerin alındığını da kaydeden Başkan Kavuş, “Her yaştan insanımızın spor yapması çok önemli elbet ama öncelikle gençlerimizin sporu hayatlarının bir parçası olarak görmeleri bizim için çok daha önemli. Onları başta kötü alışkanlıklardan koruyabilmek adına sporu sevdirebilmek, biyolojik ve psikolojik sağlıklarına katkı sunabilmek amacıyla tesislerimize azami önem gösteriyor, onlar için cazip hale getirmeye çalışıyoruz. Özellikle pandemi döneminde güçlü bağışıklığın ne denli önemli olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Bu sebeple ‘Bağışıklık için spor, spor içinde Meram Belediyesi Spor Tesisleri' diyoruz” dedi.