Meram Belediyesi zabıta ekipleri Ramazan ayında denetimleri artırdı

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, tarım ilçe müdürlüğü ekipleri ile birlikte ekmek ve pide fırınları ile imalathanelerini sıkı denetimden geçiriyor.

Meram Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ekipleri, Ramazan denetimleri kapsamında Tarım İlçe Müdürlüğü ekipleri ile birlikte ekmek ve pide fırınları ile imalathanelerini sıkı bir şekilde denetliyorlar. İlçe genelinde bulunan fırınlara yapılan denetimlerde ruhsat, gramaj kontrolü, temizlik ve hijyen şartlarına uyulup uyulmadığı, kullanılan ürünlerin sağlık şartlarına uygunluğunun yanı sıra Kovid-19 salgın kurallarına uyulup uyulmadığı da denetlendi. Denetimlerde, fırınların büyük çoğunluğunun kurallara uyduğu tespit edilirken kurallara uymayanlara da idari işlem yapıldı.

“Denetimlerimizi Ramazan ayında daha da artırdık”

Normal şartlar altında da vatandaşın sağlığı adına kontrollere azami dikkat gösterdiklerini ifade eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, salgın sebebiyle iyiden iyiye artırdıkları denetimleri mübarek Ramazan ayı ile birlikte daha da sıklaştırdıklarını söyledi. Tarım İlçe Müdürlüğü ile birlikte vatandaşların özellikle sağlıklı ve hijyenik ekmek ve pideye ulaşabilmesi için denetimlerin Ramazan ayı boyunca ve sonrasında da devam edeceğini belirten Başkan Kavuş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ekibimizin her bir üyesi kendi evinde kendi sofrasında nasıl güvenilir ve sağlıklı ekmek ya da pide görmek istiyorsa aynısının vatandaşın sofrasında da olması adına azami hassasiyet gösteriyor. Bunun için denetimlerimizde gerek gramaj gerekse hijyen noktasında en ufak taviz göstermiyoruz. Eksikleri olan işletmeler uyarılıyor, suç teşkil edecek firmalara ise gereken cezai işlem uygulanıyor. Her şey hemşehrilerimizin sağlığı için, onların sağlıklı gıdaya en güvenilir şekilde ulaşabilmeleri adına. Bunda önemli ölçüde başarılı olmamızdan dolayı tüm ekip arkadaşlarıma ve bu noktada hassasiyet gösteren işletmelerimize teşekkür ediyorum.”