Meram Belediyesinden 23 Nisan Şöleni

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi tarafından organize edilen “23 Nisan Şenliği” renkli görüntülere sahne oldu.

Meram Belediyesi tarafından organize edilen '23 Nisan Şenliği'ne katılan çocuklar birbirinden renkli şov ve gösterilerle unutulmaz bir bayram yaşadı. 80 Binde Devr-i Alem Parkında gerçekleştirilen şölende, Özel Gençlik Mehter Takımı konseri, halk oyunları, illizyon, kılıç ve tekvando, tahta bacak, ateşbaz, meddah, Hacivat-Karagöz gösterileri ile yarışmalar ve sürpriz hediyeler yer aldı. Meram son duraktan ücretsiz servislerle taşınan aileler ve çocuklar ayrıca, tüm gün boyunca 80 Binde Devr-i Alem Parkını ücretsiz gezme fırsatı buldu. Çok yoğun bir katılımın olduğu gösterilerde renkli görüntüler yaşandı.

“Dünyada eşi benzeri olmayan bir bayrama sahibiz'

Şölene eşi ve çocuklarıyla birlikte katılan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Özel Gençlik Mehter Takımının mini konseri ardından kısa bir konuşma yaptı. Çocukların geleceğin teminatı olduğunu belirten Başkan Kavuş, dünyada böylesine özel bir günü ve bayramı olan tek ülke olduklarını hatırlattı. 99 yıl önce Gazi Mustafa Kemal'in, milletin iradesinin tecelli ettiği meclisin açılış gününü çocuklara hediye ettiğini kaydeden Başkan Kavuş, “Bu hediyenin dünyada hiçbir ülkede eşi benzeri yoktur. Böylesine anlamlı bir günün çocuklara armağan edilmiş olması son derece manidardır. Bu gelecek nesillere duyulan güvenin ve inancın en önemli sembolüdür. Çocuklarımıza verilen önemin işaretidir. Sizlerin de, başarılarınızla buna ne denli layık olduğunuzu tüm dünyaya gösterecek, ve Türkiye'yi çok daha ileriye taşıyacağınızdan en küçük tereddütümüz yoktur” diye konuştu.

Başkan Kavuş'tan çocuklara ve ailelerine üç müjde

Seçim çalışmaları boyunca seçim vaatlerinde en önemli bölümün çocuklar ve gençler için olduğunun altını çizen Başkan Kavuş, çocuklar ve aileleri için üç müjde verdi. Meram'daki 69 mahalle arasında çocuk parkı olmayan tek bir mahallenin kalmayacağını belirten Başkan Kavuş, “Çocuklarımıza ve ailelerine üç müjdemiz olacak. O müjdelerden önce şunu belirtmek isterim ki, bazı mahallelerimiz için çok zor da olsa, Meram'da parksız tek bir mahalle bırakmayacağız. Çocuklarımız okul öncesi yada sonrası bu parklarda oyun oynama fırsatı bulacak. Bununla birlikte Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte yapımını gerçekleştireceğimiz ve Türkiye'nin en büyüklerinden biri olacak ‘Ağır Bakım Millet Bahçesinde' iki tane çok büyük kapalı oyun alanı inşa edeceğiz. Çocuklarımız yazın sıcaktan, kışın soğuktan etkilenmeden korunaklı bir şekilde eğlenebilecekler ve gönül rahatlığıyla oyun oynayabilecekler. Bir diğer müjdemiz ise parklarda yaşanan güvenlik sıkıntısını gidermek için olacak. Parklarımız 7/24 güvenlik kameraları ile takip edilecek. Yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek adına parklarımızı sürekli izleyeceğiz. İsteyen anne-babalar da cep telefonu üzerinden ilgili programı yükleyerek çocuklarını her an gözetim altında tutabilecekler. Güvenlik sıkıntısını asgariye indireceğiz. Bu uygulama Konya'da bir ilk olacak” diye konuştu.

Meram'a çocuklar için ‘sanal kütüphane' geliyor!

Meram'da oturan ve ilk ve ortaokullarda okuyan çocukların yararlanabileceği bir ‘Sanal Kütüphane' kurulacağının da müjdesini veren Kavuş, çocukların ister cep telefonu, ister tablet, isterse bilgisayardan rahatlıkla bu kütüphaneye ulaşabileceğini ve bu sayede hem ders kitaplarına hem de tüm yayınlara ücretsiz ulaşabileceğini ifade etti. Bu uygulama ile anne babaların yükünü de hafifleyeceğini kaydeden Başkan Mustafa Kavuş, konuşmasının ardından çocuklar ve aileleri ile birlikte gösterileri izledi. Gösterilerden sonra ailesi ve beraberindekilerle birlikte 80 Binde Devr-i Alem Parkını gezen Başkan Kavuş, katılımın en üst seviyede olmasına rağmen fotoğraf ve selfie çektirmek isteyen hiç kimseyi geri çevirmedi.

Renkli görüntülere sahne olan ‘Meram 23 Nisan Şölen'ine katılan çocuklar ve aileleri unutulmaz bir gün yaşadı.