Meram Belediyesinden 6 yeni halı saha daha

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi, geçen yıl eğitim yılında ilçe genelindeki 10 okula kazandırdığı halı sayına 6 yeni halı saha ekledi.

Meram gençliği için pek çok yatırıma imza atan Meram Belediyesi, çocukları ve gençleri spora özendirmek adına gerçekleştirdiği yatırımlara devam ediyor. Geçtiğimiz eğitim öğretim yılında ilçe genelindeki okullara 10 halı saha kazandıran Meram Belediyesi, çocukların ve gençlerin daha konforlu, güvenli ve sağlıklı alanlarda spor yapmalarına olanak sağlamak adına 5'i yeni olmak üzere bir halı sahayı da baştan sona yenileyerek 6 halı sahayı daha ilçeye kazandırdı. Meram Fen Lisesi'nde gerçekleştirilen halı sahaların açılış törenine Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Konya Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Bilal Yavaş, Meram İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Koca, okul yöneticileri ve öğretmenlerle öğrenciler katıldı.

“Gençlerin ne beklentisi varsa karşılamak adına oradayız, daima yanlarındayız”

Çocukların ve gençlerin gerek okullarında gerekse mahallelerinde çok daha konforlu ve rahat bir şekilde spor yapmalarına olanak sunmak amacıyla geçtiğimiz eğitim yılından itibaren ilçeye halı sahalar kazandırmaya başladıklarını ifade eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, halı sahaların hizmete başlaması dolayısıyla yaptığı açıklamada, “Çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitim hayatlarına ciddi destek vermeye devam ederken, onların sosyal, kültürel, sanatsal yönlerinin gelişmesini ihmal etmiyor ve spor alanında şevklendirmeye devam ediyoruz. Onların nitelikli eğitim almaları ve sağlıklı birer birey olarak yetişmeleri adına önemli adımlar atıyor ve bu adımları önemsiyoruz. Bu nedenle okullarımıza ve mahallelerimize başladığımız halı saha yapımına bu eğitim yılında da devam ettik. Daha önce kazandırdığımız on halı sahaya bu yıl altı tane daha ekledik. Gençlerimize, Meramımıza hayırlı olsun. Güzel günlerde kullansınlar. Tüm imkanlarımızı sonuna kadar zorlayarak Meram gençliği için yatırımlarımıza devam edeceğiz” dedi.

Konuşmaların ardından hatıra fotoğrafı çekinilirken, protokol üyelerinin başlama vuruşunu yaptığı dostluk maçı gerçekleştirildi.

“Konya'da belediyelerin eğitime katkıları bizleri çok mutlu ediyor”

Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit konuşmasına, öğrencilerin güzel mekanlarda spor yapabilmeleri adına önemli tesisler kazandıran Meram Belediyesi'ne teşekkür etti. Meram Belediyesi'nin geçtiğimiz yıl içinde 10 okula halı saha kazandırdığını hatırlatan İl Müdürü Yiğit, “Şimdi de 6 halı sahanın daha çocuklarımızın ve gençlerimizin hizmetine sunulmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Konya'da hem büyükşehir belediyemizin hem de ilçe belediyelerimizin eğitime katkıları çok fazla. Buna en çok eğitimciler olarak bizler seviniyoruz. Bu sayede şehrimizdeki eğitim kalitesi ve standardı çok yukarılara çıkıyor. Bu nedenle öğrencilerimize hem okudukları okulun hem de şehrin kıymetini bilmelerini tavsiye ediyoruz. Gençlerimiz gelecekte çok önemli görevler alacaklar. Bizler de onlara en iyi imkanları sunmak için çalışıyor, çabalıyoruz. İşte bu halı sahalarda bu çabanın bir örneği. Başkanımız Mustafa Kavuş'a bu yatırımlarından dolayı şükranlarımı sunuyor, halı sahaların şehrimize ve ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Meram Belediyesi, son bir yıl içinde 16 halı sahanın yapımını tamamladı

Projenin ilk etabında, Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Ortaokulu, Çelebi Hüsamettin Anadolu İmam Hatip Lisesi, Hadimi Anadolu Lisesi, Mehmet-Kadir Özgüzar Ortaokulu, Şifa Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Mehmet Akif İnan Anadolu Lisesi, Şehit Fethi Sekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Turan Bilge Ortaokulu, Ali Yaman Ortaokulu, Ahmet Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu'na halı saha kazandıran Meram Belediyesi, projenin ikinci etabında da Alparslan Mahallesi'nde Fen Lisesi'nde, Çarıklar Mahallesi'nde Fatih İlköğretim Okulu'nda, Kavak Mahallesi'nde Kavak İlköğretim Okulu'nda, Hatunsaray Mahallesi'nde Hatunsaray İlköğretim Okulu'nda ve Yeşiltekke Mahallesi'nde yapımına başladığı halı sahaları tamamlayarak, gençlerin hizmetine sundu. Öte yandan Meram Yeniyol üzerinde bulunan halı saha da belediye tarafından baştan sona yenilendi.