Meram Belediyesi'nden buzlanmaya karşı yeni sistem

Konya'nın merkez Meram Belediyesi kar yağışları sonrası oluşan buzlanmaya karşı ilk kez uygulanan farklı bir sistemi hayata geçirdi. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, kar ve buzlanmaya karşı Gödene Mahallesi'nde uyguladıkları rötar fıskiye sistemiyle yolların sürekli açık tutulduğunu belirtti.

Yoğun kar yağışı şehri etkisi altına alırken Meram Belediyesi'ne bağlı ekipler, 24 saat esasına göre yol açma ve tuz serim çalışmalarına devam ediyor. Kar yağışı sonrası oluşan buzlanma ile birlikte vatandaşların herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaması adına tüm imkanlar seferber edilirken, buzlanmaya karşı ilk kez uygulanan farklı bir sistem de hayata geçirildi. Bu kapsamda Meram Belediyesi'nin kendi imkanlarıyla oluşturduğu buz çözücü rötar fıskiyeler önemli bir ihtiyacı karşılıyor.

“Tüm imkanlarımızla seferber olduk”

Kar yağışı ve oluşabilecek buzlanma ihtimaline karşı ekiplerin günlerdir sahada olduklarını, çalışmalarına aralıksız şekilde devam edeceklerini kaydeden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “Şehrimizde bereketi yaşıyoruz. Kar yağışları ile birlikte Meram Belediyesi olarak tüm ekiplerimizle ulaşımın aksamaması ve harhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmaması adına çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Kendi tesislerimizde kurduğumuz düzenekle solüsyonumuzu üretiyor, hemşehrilerimizin zorluk çekmemesi adına farklı fikirler üretmeye gayret gösteriyoruz” dedi.

“Buzlanmaya karşı yeni bir sistem hayata geçirdik”

Kar yağışlarının oluşturduğu buzlanma ile olumsuzluğun en çok yaşandığı Gödene Mahallesi'nde yeni bir sistemi hayata geçirdiklerini de kaydeden Başkan Kavuş, “Kendi tesislerimizdeki AR-GE çalışmaları sonrası buzlanmaya karşı yeni bir sistem geliştirdik. Bu kapsamda buzlanmanın tehlikeli oluşturabileceği, yoğun kullanılan caddelerimizin refüjlerine rötar fıskiyeler yerleştireceğiz. İlk kez Gödene Mahallemizde deniyoruz. Buradaki solüsyon dolu tankımızla caddeye belirli aralıklarla solüsyon işlemi gerçekleştiriliyor. Buna ek olarak meteorolojiden aldığımız bilgiler doğrultusunda buzlanma riski olan günlerde sistemi uzaktan otomasyon şeklinde çalıştırıyoruz ve burada bir personel ihtiyacımız da oluşmuyor. İşlemin sonucunda caddenin sürekli açık kalmasını sağlıyoruz. Şu an farklı belediyelerimizden ekipler de kendi sorumluluk alanlarında uygulamak üzere bu sistemi inceliyor. İnşallah ileriki dönemlerde daha da yaygın hale getireceğiz. Yeter ki bereket olsun. Biz tüm mesai arkadaşlarımızla birlikte tüm imkanlarımızla sahada olmayı sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.