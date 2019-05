Meram Belediyesinden çocuklar için yeni proje

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi, çocukların eğitimlerine katkı sunmak amacıyla yeni bir proje başlattı.

Meram Belediyesi, ilçede eğitim gören öğrencilerin, Konya Bilim Merkezi ve 80 Binde Devr-i Alem Parkı gezilerini kapsayan yeni bir proje başlattı. Proje, 25 mahalleyi ve 15'i ilk, 11'i ortaöğretim olmak üzere toplam 26 okulu kapsıyor. Yaklaşık 2 bin 400 öğrenci ile öğretmenlerinin yararlanacağı geziler, çocukların bilime ve bilim tarihine olan meraklarını artırma, genel ve sanat tarihi noktasında bilgilendirme amacı taşıyor. Projeden Meram'ın uzak mahallelerinde öğrenim gören toplam 2 bin 379 öğrenci ve öğretmenleri yararlanacak. Meram Belediyesinin araçlarıyla okullarından alınacak öğrenciler, uzman rehberler eşliğinde öncelikle Konya Bilim Merkezini gezecek. 80 Binde Devr-i Alem Parkı'nda bulunan kafetaryada yenilecek öğle yemeğinin ardından, bu parkı gezme fırsatı bulacak. Öğrenciler ve öğretmenleri gün sonunda yine Meram Belediyesinin araçlarıyla okullarına bırakılacak.

“Çocuklarımızın gelişimi için değerli projeler üretme amacındayız”

Proje kapsamında düzenlenen ilk gezi bugün gerçekleştirildi. Yeşildere Firuzan Işık İzmirligil İlkokulu ve Yeşil Tekke İlk ve Ortaokulları öğrencilerinin katıldığı ilk gezide Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş'ta çocuklara eşlik etti. Başkan Kavuş'la sohbet etme fırsatı bulan öğrenciler merak ettikleri soruların yanıtlarını da birinci ağızdan öğrenme fırsatı buldu. Renkli görüntülerin yaşandığı sohbet sonrası öğrenciler 80 Binde Devr-i Alem Parkını Başkan Kavuş ile birlikte gezdi.

Başlatılan proje ile ilgili olarak bir açıklama yapan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, çocukların fiziksel, ruhsal, zihinsel gelişimi ve onları geleceğe hazırlama amacıyla birbirinden değerli projeler ürettiklerinin altını çizdi. Onların bilime olan meraklarını artırmak ve bununla birlikte tarih şuurunu aşılamak amacıyla böyle bir projeye imza attıklarını belirten Başkan Kavuş, her açıdan iyi yetişmiş nesiller için politikalar ve yeni projeler üretmeye devam edeceklerini ifade etti.

“Geleceğimiz adına ne yapsak azdır”

Çocuklar için daha yaşanabilir bir şehir oluşturmak amacıyla, oyun alanları, okul çevreleri düzenlemeleri, spor alanları ve parkların yapımına hız kesmeden devam edeceklerini söyleyen Başkan Kavuş, “Vaatlerimizde çocuklar, kadınlar, yaşlılar ve engelliler başta olmak üzere tüm dezavantajlı grupları ayrı konu başlıkları altında değerlendirdik. Hizmetlerimizde önceliği, bu gruplar şekillendirecek. Çocuklarımız için göreve gelir gelmez kolları sıvadık. Onların kitaplara daha rahat ulaşabilmelerini sağlamak amacıyla kuracağımız sanal kütüphane ve park olmayan mahallelerimize yapacağımız parklar gibi yatırımları projelendirirken amacımız, taşrada yaşayan çocuklarımızında merkezde bulunan olanakların aynısına sahip olmalarıydı. Biz biliyoruz ki; Meram'ın en rahat yerindeki hizmeti, en uzakta bulunan mahalleye taşıdığımız gün başarıyı yakalarız. ‘Meram'ın en merkezi yerinde ne varsa en uzak yerinde de o olmalı, buradaki çocuklarımız hangi şartlarda büyüyorlarsa, oradaki çocuklarımızda o şartlarda büyümeli' anlayışıyla hareket ediyoruz. Bu projede bu anlayışımızın bir göstergesidir” diye konuştu.

“Eğitim, tüm kesimlerin sırtlanması gereken en önemli milli davadır”

Meram'da eğitim gören çocukların, yaşayarak, görerek, dokunarak öğrenecekleri, eğitimlerinde önemli bir yer teşkil edecek ve aynı zamanda eğlenip dinlenecekleri bir program olması amacıyla geziye, hem Konya Bilim Merkezi'ni hem de 80 Binde Devr-i Alem Parkını dahil ettiklerini kaydeden Başkan Kavuş, “Çocukların ve gençlerin bilime olan ilgi ve meraklarını artırmak, teknolojiyi daha doğru kullanmalarını sağlamak ve bunlarla birlikte tarih şuurunu taze dimağlara işlemek bu ülkede yaşayan her bir ferdin en önemli görevi hatta davası olmalı' düşüncesinden hareketle böyle bir projeye başladık. Eğitim davası sadece bir kesimin davası değil, siyasetçiden bürokratına, öğretmenden her anne babaya kadar topyekün hepimizin görevi. Onları her açıdan koruyup kollamak, onlara sahip çıkmak hep birlikte seve seve omuzlayacağımız en önemli yükümüzdür. Bu göreve ne denli sahip çıkarsak, geleceğimiz o denli sağlıklı temeller üzerine oturacaktır” ifadelerini kullandı.