Meram Belediyesinden kaçak yapı uyarısı

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi, tüm ilçe genelinde sürdürülen kaçak yapı girişimlerinin yakından takip edildiğini bildirerek, kaçak yapı konusunda vatandaşları uyardı.

Meram Belediyesi, kaçak yapılar ile ilgili kararlılığını yapılan açıklama ile bir kez daha kamuoyuna duyurdu. Kaçak yapılarla ilgili olarak daha önce gösterdikleri kararlılığın bundan sonra da aynı şekilde devam edileceğinin duyurulduğu açıklamada, “Tarım alanları ve hazine arazileri üzerine yapılan tüm kaçak yapılar noktasında gösterdiğimiz hassasiyetten asla taviz verilmeyeceğini belirtmiştik. Bu yapıların yıkımına dair aldığımız kararlara rağmen ekiplerimiz, ilçe genelinde yeni girişimlerin olduğunu tespit etmişlerdir. Hemşehrilerimizin hakkını ve hukukunu korumaktan asla vazgeçmeyecek olan kurumumuz, yasa tanımamakta ısrar edenlere karşı geri adım atmayarak bu yapılar ile ilgili sürdürdüğü hukuk mücadelesini de yakından takip edip her birini nihayete kavuşturmaktadır. Bu sebeple yeni tespiti yapılan kaçak yapıların ve hobi bahçesi adı altında hazırlanan alanların da daha öncekiler gibi yasal işlemlerle karşı karşıya kalmamaları adına kamuoyunu ve tüm hemşehrilerimizi uyarıyoruz. Bu tür kaçak yapılara hiç başlamamaları, başlanmışsa da durdurmalarını öneriyoruz. Tüm vatandaşlarımızı da bu tür mahiyeti ve sonu belirsiz taşınmazları satın almaktan uzak durmaları gerektiğinin altını çizmek istiyoruz. Çocuklarının rızkından keserek satın aldıkları taşınmazın bir yuva değil bir hayal olduğunu bilmelerini istiyoruz. Satın aldıkları gayrimenkullerin pek çok yetimin, yoksulun ve yoksunların da bulunduğu 350 bin Meramlının hakkına ve hukukuna tecavüz olduğunu bilmeleri ve ona göre tavır takınmaları gerektiğini hatırlatıyoruz. Sadece harcayacakları para değil, tüm süreç boyunca yaşayacakları hukuki süreç ve kargaşa kendilerini yıpratacaktır” ifadelere yer verildi.

“Gayrimenkulün durumunu öğrenin”

Vatandaşların bu tür gayrimenkullerin durumunu öğrenmeden satın alma işlemi gerçekleştirmemeleri konusunda uyarılarda bulunulan açıklamada, “Hemşehrilerimizin tüm bu olumsuz durumlardan uzak kalması için biz de Meram Belediyesi olarak hemşehrilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz. Alacakları taşınmazın durumunu öğrenebilmeleri, karşılaşacakları ile ilgili bilgilendirilebilmeleri için tüm ekip arkadaşlarımız hemşehrilerimizin hizmetinde olacak, tek bir vatandaşımızın dahi mağdur olmaması için çabalamaya devam edeceğiz” denildi.