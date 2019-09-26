Meram Belediyesinden kira yardımı müjdesi

Konya'nın merkez Meram ilçesinde riskli alan ve rezerv yapı alanı olarak ilan edilen 4 mahallede kira yardımı alamayan 433 kişi daha Meram Belediyesinin girişimleriyle kira yardımı almaya hak kazandı.

Riskli alan ve rezerv yapı alanı olarak ilan edilen mahallelerde kira yardımı alamayan bazı hak sahipleri Meram Belediyesinin girişimleriyle kira yardımı almaya hak kazandı. Daha önce bu haktan yararlanamayan Şükran Mahallesinden 288, Uluırmak, Ziya Barlas ve Fahrunisa mahallelerinden de 145 kişiye Ekim ayından itibaren Meram Belediyesi tarafından kira yardımı verilmeye başlanacak.

Hak sahipleri Ekim ayından itibaren kira yardımı almaya başlayacak

Belediyenin girişimlerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığında sonuç verdiğini ve kira yardımı alamayan 433 kişinin daha kira yardımı almaya hak kazandığını ifade eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, yardımın bu kişi ve ailelere hayırlı olmasını diledi. Girişimlerinin mağdur olan kişi ve aileleri bu mağduriyetten kurtardığının müjdesini veren Başkan Kavuş, “Belediyemizin girişimleri ile daha önce riskli alan ve rezerv yapı alanı olarak ilan edilen ve daha önce kira yardımı alamayan Şükran Mahallesinden 288, Uluırmak, Ziya Barlas ve Fahrunisa mahallelerinden de 145 kişi için kira yardımı talebimize, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızdan olur aldık. Hak sahiplerine Ekim ayında Meram Belediyesi tarafından kira yardımı verilmeye başlanacaktır. Girişimlerimize olumlu yanıt veren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Bakan Murat Kurum'a teşekkürlerimi iletiyorum. Kira yardımı ilgili hak sahiplerine hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.