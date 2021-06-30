Meram Belediyesi'nden yapılandırma çağrısı

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi tarafından bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına imkan tanıyan düzenleme ile ilgili çağrıda bulunuldu. Açıklamada, 31 Ağustos 2021 tarihine kadar yapılandırma başvurularının devam edeceği belirtildi.

Vergi ve diğer bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin 7326 sayılı kanun yürürlüğe girdi. Bu kapsamda vergi borcu bulunan mükelleflere ödeme noktasında kolaylıklar sunuluyor. Yapılandırmaya ilişkin Meram Belediyesi tarafından yapılan açıklamada; vergi borcu olan vatandaşların ilk vade tarihine kadar peşin ödeme gerçekleştirmesi halinde, gecikme faizinde yüzde 90'a varan indirim ve iki aylık ödeme periyoduyla 36 aya kadar taksit imkanı sunulacağı kaydedildi.

Son başvuru tarihi 31 Ağustos

Söz konusu kanunun İlan ve Reklam Vergisi, Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, İşgal Harcı ve para cezaları ödemelerinde geçerli olduğu belirtilen açıklamada, “Taksitli ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde ilk taksitin süresinde ödenmesi şartıyla, ikinci taksit ödeme süresi içinde geri kalan taksitlerin tamamının ödenmesi halinde; gecikme faizinde indirim imkanı sağlanacak. Yapılandırılan borçlar iki ayda bir ödeme periyoduyla 6, 9, 12 ve 18 eşit taksit şeklinde 36 aya kadar ödenebilecek. İdari para cezalarında ise peşin ödemelerde yüzde 25 indirim, iki taksitle ödemelerde ise yüzde 12,5 indirim uygulanacaktır” ifadelerine yer verildi.

Yapılandırma kapsamında ödenecek vergi borçları için başvuruların 31 Ağustos 2021 günü mesai bitimine kadar yapılabileceği belirtildi.