Meram Belediyesine “Sıfır Atık” belgesi

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi başlattığı iki ayrı proje ile iki ayrı ‘Sıfır Atık Belgesi' almaya hak kazandı.

Meram Belediyesi, ‘Sıfır Atık' projesi kapsamında başlattığı, atıkların kaynağında ayrıştırılarak milli ekonomiye kazandırılması ve atıkların kaynağında oluşumunun azaltılması çalışmaları nedeniyle hem belediye hizmet binası için hem de Meram ilçemiz adına iki ayrı "Sıfır Atık Belgesi" almaya hak kazandı.

“Projelerimizin takdir görmesi, yeni proje üretme şevkimizi artırıyor”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının öncülüğünde başlatılan ‘Geri Dönüşüm Seferberliği'ne kendilerinin de “Her Atık Çöp Değildir, Yarınlar Çöpe Gitmesin” sloganıyla önemli çalışmalarla destek verdiklerini söyleyen Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, bu çalışmalara bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı hızda devam edeceklerini belirtti. Meram'da toplanan atık miktarının ve bu miktarın ekonomiye katkısının her geçen yıl arttığını belirten Başkan Kavuş, “Farkındalığı artırmak amacıyla sürdürdüğümüz eğitimlerden seminerlere, hedefe ulaşmamızı kolaylaştırmak için kurduğumuz atıkları kaynağında ayrıştıran hatta oluşumunun kaynağında azaltılmasına yönelik çalışma sistemimizden ihtiyaç hissedilen tüm noktalara yerleştirdiğimiz ‘Geri Dönüşüm Kutuları'na, ‘Atık Getirme Merkezi'mizden ilçenin dört bir yanına yerleştirdiğimiz ‘Kıyafet Kumbaraları'na kadar bu alanda her noktada var olmaya ve yeni projeler üretmeye devam ediyoruz. Tüm bu çalışmaların bu belge ile onurlandırılması çalışma ve proje üretme azmimizi artırmaktadır” diye konuştu.

“Yürütülen çalışmalar sayesinde ekonomiye ciddi katkı sağlandı”

Sıfır Atık Belgesinin, israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını kapsayan sorumlulukları başarı ile yerine getiren özel ve kamu kurumlarına verildiğini hatırlatan Başkan Mustafa Kavuş, “Geri dönüşüm çalışmalarımızda kağıt, plastik, metal, cam, atık pil, elektronik atık olmak üzere 6 farklı türde atığı kaynağında ayrı ayrı topluyoruz. Bu yıl hizmete soktuğumuz 1.Sınıf Atık Getirme Merkezinde de 13 sınıf atığın kabulü gerçekleştiriliyor. Burada toplanan atıklar, türlerine göre lisanslı firmalar ve lisanslı araçlarla toplanarak ayrıştırma tesislerine gönderiliyor. Ambalaj atıkları haftanın her günü, elektronik atık ve atık piller ise talep üzerine toplanıyor. Öte yandan 2020 yılı içinde hayata geçen bir diğer projemiz ile tekstil atıkları ayrı bir şekilde toplanıyor. Proje çerçevesinde Meram'ın çeşitli bölgelerine yaklaşık 130 adet kumbara yerleştirildi. Kumbaralara bırakılan kıyafetler periyodik aralıklarla toplanıp tasnif edilerek ekonomiye yeniden kazandırılıyor. Çalışma ile yıllık 250 ton tekstil atığı toplanarak ekonomiye 750 bin lira katkı sağlamayı hedefliyoruz. Ambalaj atıklarının kaynağından ayrı toplanması için iç mekân geri dönüşüm kutuları dağıtıyoruz. Atık alım noktalarına uygun olarak ambalaj atıkları kafes ve toplama üniteleri yerleştirilerek geri dönüşüm toplama noktaları oluşturuyoruz. İlçedeki bütün okul ve resmi kurumlara 3'lü sıfır atık toplama kutuları yerleştirdik. Bu noktada bilincin artırılması ve farkındalık oluşturmak adına başta okullarda öğrencilerimiz olmak üzere vatandaşlara ev ev dolaşarak Sıfır Atık Projesi kapsamında eğitim veriyor, seminerler düzenliyor ya da broşürler dağıtıyoruz. Önümüzdeki süreçte bu çalışmaların meyvelerini en güzel şekilde vereceğine inanıyor bu noktada en büyük desteği de vatandaşlarımızdan bekliyoruz” şeklinde konuştu.