Meram Belediyespor Avrupa'da bir tarih daha yazdı

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te gerçekleştirilen Para Halter Avrupa Şampiyonasında Meram Belediyespor Kulübü sporcularından Sibel Çam altın, Yasemin Ceylan Baydar ise gümüş madalya kazanarak tarihe geçti.

Tarihi pek çok başarıyla dolu Meram Belediyespor tarihine bir büyük başarıyı da Avrupa Şampiyonasında ekledi. Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te gerçekleştirilen Para Halter Avrupa Şampiyonasında73 kiloda mücadele eden Meram Belediyesporlu sporculardan Sibel Çam 118, 120 ve 123 kg'lık başarılı kaldırışlarıyla altın madalyaya uzanırken, 67 kg'da podyuma çıkan Yasemin Ceylan Baydar 111 kg'lık kaldırışıyla gümüş madalyanın sahibi oldu.

Para Halter Avrupa Şampiyonasından bir altın ve bir gümüş madalya ile dönen Meram Belediyespor takımı sporcularını ve antrenörlerini tebrik eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, spora ve sporcuya verdikleri desteklerin karşılığını bu şekilde gurur duyulacak sonuçlarla almış olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Kavuş, “Kulübümüz, bünyesinde bulunan hemen hemen her spor dalında pek çok şampiyon yetirtirdi. Pek çok sporcumuz, gerek ulusal gerekse uluslararası pek çok turnuvadan madalyalarla dönmüş, bayrağımızı dalgalandırıp, milli marşımızı söyletmişlerdir. Gençlik ve spor alanında yaptığımız fedakarlıkların ve verdiğimiz desteklerin bu şekilde dönmüş olması bizim için gurur vesilesidir. Sporcularımız, bu yatırımların karşılığını aldıkları başarılarla fazlasıyla verdiler. Para Halter Avrupa Şampiyonasından altın kazanan Sibel Çam ve gümüş madalya ile Meram'a dönen Yasemin Ceylan Baydar'ı canı gönülden kutluyor, hocalarına ve ailelerine şükranlarımı sunuyorum. Eğer bugün Meram Belediyesporumuzun başarıları ülke sınırlarını aştıysa bunda en çok katkı onlarındır. Başarılarının artarak devam etmesi en büyük temennimdir” şeklinde konuştu.