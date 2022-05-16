Meram Belediyespor, Bulgaristan'dan 6 madalya ile döndü

Meram Belediyesporlu wushu sporcuları, Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Wushu Kung-Fu Şampionası'ndan 6 madalya ile döndü.

Meram Belediyespor'da sporcular ulusal ve uluslararası müsabakalarda gösterdikleri performanslarla göz doldurmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Bulgaristan'ın Burgaz şehrinde Avrupa Wushu Kung-Fu Şampiyonası düzenlenirken Meram Belediyesporlu Sıla Özge Öden, Aynur Murat ve Betül Demirbaş ülkemizi temsil ettiler. Taolu branşının üç kategorisinde yarışan Sıla Özge Öden 2 Avrupa birinciliği ve 1 Avrupa ikinciliği kazanırken, Aynur Murat 1 Avrupa birinciliği, 1 Avrupa ikinciliği ve 1 Avrupa üçüncülüğü elde etti. Sanda kategorisinde ise Betül Demirbaş Avrupa ikinciliğine uzandı.

Başkan Kavuş'tan şampiyon sporculara tebrik

Meram Belediyespor sporcularının göstermiş olduğu başarıların kendileri için gurur kaynağı olduğunu ifade eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “Daha 2 gün önce Kick Boks Dünya Kupası gibi önemli bir organizasyonda kulübümüz bünyesindeki sporcumuzun Dünya Şampiyonluğu sevincini yaşamıştık. Bugün de Wushu Kung-Fu'da Avrupa Şampiyonluğu sevincini yaşıyoruz. Güzel ahlak ve sağlıklı bireylerin yetişmesini amaç edinen Meram Belediyesporumuz bu hüviyetinin yanında başarılarıyla da bizleri mutlu ediyor. Avrupa Wushu Kung-Fu Şampiyonası'nda gösterdikleri başarılardan dolayı Sıla Özge Öden, Aynur Murat ve Betül Demirbaş evlatlarımızı tebrik ediyor, hocalarına ve ailelerine verdikleri emek dolayısıyla teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.