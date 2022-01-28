Meram Belediyespor'dan Kick Boks Turnuvasında 7'de 7

Türkiye Kick Boks Turnuvası'na 7 sporcu ile katılan Meram Belediyespor 7 madalya ile döndü.

Meram Belediyesporlu sporcular, Ordu'da düzenlenen Türkiye Kick Boks Turnuvası'na da damga vurdu. Yaklaşık 6 bin sporcunun katıldığı turnuvada Meram Belediyespor 7 sporcusuyla katılırken, tüm sporcular madalya kazanma başarısı gösterdi. Meram Belediyesporlu Sabriye Gür 70 kiloda, Sudenaz İlisulu 65 kiloda ve Emircan Beserek ise 52 kiloda birinciliği göğüsledi. Ahmet Uğur 91 kiloda ve Muzaffer Karabulut 54 kiloda 2. olurken, Serdar Çınar 63,5 kiloda, Şeyma İyiel 65 kiloda 3.'lük madalyası kazandı.

“Meram Belediyesporumuz başarılarına yenilerini ekliyor”

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Meram Belediyespor'un başarılarına yenilerini ekleyerek yoluna devam ettiğini kaydetti. Başkan Kavuş, genç sporcuları tebrik ederek, “Sporcularımızın çıktıkları müsabakalardaki kazanma arzuları bizleri çok mutlu ediyor. Tüm branşlarımızda elde edilen başarılar ise gösterilen çaba ve azmin eseri. Sporun insan hayatına kazandırdığı değeri biliyor ve Meram Belediyespor'umuzu çok önemsiyoruz. Sporcular da verdiğimiz desteğin karşılığı olarak turnuvalardan madalya ile dönüyor. Kick Boks Turnuvası'na katılan ve madalyalarla dönen gençlerimizi tebrik ediyor, ailelerine ve hocalarımıza teşekkür ediyorum” dedi.