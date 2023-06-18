Meram Belediyesporlu bisikletçiden iki şampiyonluk birden

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Yüce'yi ve son dönemde üst üste başarılar kazanan bisiklet takımını tebrik etti.

Meram Belediyespor kulübü sporcularından Muhammet Ahmet Yüce, Türkiye Bisiklet Federasyonunun faaliyet programında yer alan ‘Türkiye Yol Şampiyonası'ndan iki birincilikle döndü. 15-16 Haziran tarihlerinde yapılan yarışlarda Yüce, ilk gün gerçekleştirilen zamana karşı yarışta Minikler Kategorisinde en iyi zamanı yakalayarak ‘Zamana Karşı Türkiye Şampiyonu' oldu. Yüce, 16 Haziran günü gerçekleştirilen ‘Yol Yarışları'nda ise tüm zorlu rakiplerini tekrar geçerek ‘2023 yılı Yol Şampiyonu' olmayı başardı.

“Kulübümüz geleceğin şampiyonlarını yetiştiriyor”

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, üst üste aldığı bu iki başarıdan dolayı Muhammet Ahmet Yüce'yi ve antrenörlerini tebrik etti. Kulübün diğer spor dallarında olduğu gibi bisiklet sporunda da ismini Türkiye çapında duyurmasından duyduğu mutluluk ve gururu dile getiren Başkan Kavuş, “Meram Belediyespor faaliyet gösterdiği her spor dalında başarıdan başarıya koşuyor. Bu da bizi ve ilçemizi gururlandırıyor. Özellikle minik ve yıldız sporcularımızın aldığı başarılar bizim için çok daha anlamlı. Çünkü onların aldıkları başarı gelecek adına bizleri ziyadesiyle umutlandırıyor. Bugün bu dallarda ödül alan sporcularımızın geleceğin Avrupa, dünya ya da olimpiyat şampiyonu olmaları içten bile değil. Biz onlara geleceğin şampiyonları olmaları için gözümüz gibi bakıyor ve gereken desteği veriyoruz. İnşallah onlar da aldıkları madalyalarla bizleri gururlandırmaya devam edecekler” diye konuştu.