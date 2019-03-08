Meram Belediyesporlu Şeyma İyiel, Gençler Kick Boks Türkiye Şampiyonu oldu

Meram Belediyespor Kulübü sporcularından Şeyma İyiel, Kahramanmaraş'ta düzenlenen Okul Sporları Kick Boks Gençler Türkiye Şampiyonasında Türkiye Şampiyonu oldu.

1-6 Mart tarihleri arasında Afşin Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Salonunda düzenlenen şampiyonada genç kız ve erkek kategorilerinde 55 ilden gelen yaklaşık 600 sporcu mücadele etti. 60 sıklette derece elden sporcular, düzenlenen törende madalyalarını aldı. Konya'ya altın madalya ile dönmüş olmaktan dolayı büyük mutluluk ve gurur yaşadığını söyleyen Şeyma İyiel, kendisine destek veren herkese teşekkür etti.

Gençleri sporla yakından ilgilenmeleri ve onunla vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla spor yatırımlarına destek verdiklerini hatırlatan Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, gençlerimizin bu hedefin çok çok üstünde ulusal ve uluslararası turnuvalardan şampiyonluklarla dönmüş olmalarından büyük gurur duyduklarını kaydetti. Başkan Toru, Türkiye şampiyonu olan Şeyma'ya ve onun yetişmesinde emeği olan başta antrenörü ve ailesi olmak üzere herkese teşekkür ederek, başarılarının artarak devam etmesini diledi.