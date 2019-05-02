Meram Belediyesporlu Sıla Avrupa Şampiyonu oldu

Meram Belediyesporlu Sıla Özge Öden, Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleştirilen 5. Avrupa Wushu Kung fu Şampiyonasında Avrupa Şampiyonu oldu. Genç sporcuyu ve antrenörlerini tebrik eden Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “Sporcularımız aldıkları madalyalarla gururumuz oluyorlar” diye konuştu.

Meram Belediyesporlu sporcu Sıla Özge Öden 5. Avrupa Wushu Kung fu Şampiyonasında büyük başarı elde etti. Öden, 26 Nisan- 2 Mayıs tarihleri arasında, Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen şampiyonada Shaolin Gun (Uzun Sopa) kategorisinde Avrupa 1'ncisi oldu. 25 ülke 515 sporcunun katıldığı şampiyonada Türkiye'yi temsil eden Sıla Özge Öden aldığı bu başarı ile Meram'ın gururu oldu.

Yakaladığı bu başarı için Sıla Özge Öden ve antrenörlerini tebrik eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, kulüp sporcularının ulusal turnuvaların yanısıra uluslararası şampiyonalardan da başarıyla döndüklerini ifade ederek, “Sporcularımız artık sadece Meram'ı değil, tüm Türkiye'yi başarıyla temsil ediyor. Gittikleri her şampiyonadan madalya ve madalyalarla dönüyorlar. Bu başarı sadece kendilerini, ailelerini ya da antrenörlerini değil bizleri de gururlandırıyor, onurlandırıyor. Kulübümüz için başarı artık bir gelenek halini aldı. Sporda adından övgüyle söz edilecek bir Türkiye çok uzakta değil. Sporcularımız yoğun çalışma tempolarıyla, bizler de spora ve gençliğimize göstereceğimiz özenle bu seviyeyi el birliği ile yakalayacağız. Bu vesile ile Sıla Özge Öden'in şahsında Meram Belediyesporun başarısında emeği olan herkese teşekkür ediyor, başarıların artarak devam etmesini umut ediyorum” diye konuştu.