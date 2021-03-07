Meram Çamlıbel'de çevre düzenlemesi sürüyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, Meram'ı yeniden cazibe merkezi yapacak Çamlıbel Çevre Düzenleme Çalışmalarını sürdürüyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konyalıların ve Konya dışından gelecek misafirlerin şehrin kalbi konumundaki Meram'da bulunan tarihi taş köprü ve Çamlıbel bölgesinde keyifli vakitler geçirebileceği bir ortamı sağlamak için önemli bir projeyi sürdürdüklerini söyledi. Meram Çamlıbel bölgesinin çok daha güzel bir görünüme kavuşması için projeye büyük önem verdiklerini vurgulayan Başkan Altay, “Çamlıbel bölgesinde birinci etap düzenleme çalışmalarımız 28 bin metrekarelik alanda devam ediyor. Şu anda kazık imalatlarının 6 bin metresinin uygulanması tamamlandı. Toplam 13 bin 500 metre fore kazık yapılacak. Böylece hem o bölgenin hem Tavusbaba Camisinin zeminini de sağlamlaştırmış olacağız. Ayrıca altyapı tesislerinin inşasına da başlandı. Burada yaklaşık 14 milyon liralık bir harcamayla Konya'ya gelen ziyaretçilere yakışır bir çalışma yapıyoruz” dedi.

Çalışmaların tamamlanmasıyla bölgenin gelecek yıl bahar aylarında vatandaşlara hizmet vermeye başlayacağını kaydeden Başkan Altay, ilk etabın ardından projenin ikinci etapla devam edeceğini dile getirdi.