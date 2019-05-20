Meram Çay Sulama uygulamasında 1. etap başlıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi (KOSKİ) Genel Müdürlüğü, düzenli olarak Meram'ın yeşil dokusunu korumak için gerçekleştirdiği Meram Çay Sulama uygulamasının bu yılki 1. etabını 21 Mayıs 2019 tarihinde başlatıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, toplam 26 mahallenin faydalanacağı Meram Çay Sulama uygulamasının ilk etabını 21 Mayıs'ta başlatıyor.

KOSKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Belli periyotlarla Meram'a 130 bin metre uzunluğunda beton, kapalı ve toprak kanallar vasıtası ile Altınapa Barajı'ndan sulama maksatlı su verilmektedir. Sulama suyu, Dere, Sahibiata, Şehir, Durunday, Lalebahçe, Selver, Küçükçay, Büyükçay, Avgın, Kirazlı ve Çandır, Hocacihan ırmaklarından ulaştırılacaktır.

Aşkan, Ayanbey, Büyükkovanağzı, Çandır, Dere Aşıklar, Dere Camikebir, Durunday, Gülbahçe, Hacı İsa Efendi, Hacı Şaban, Kirazlı, Köyceğiz, Küçükkovanağzı, Kürden, Ladikli, Lalebahçe, Org. Tural, Osmangazi, Selam, Selver, Topraksarnıç, Yaka, Yorgancı, Yunus Emre, Hocacihan Hacılar ve Hocacihan Hanaybaşı olmak üzere toplam 26 mahallemizin faydalanacağı Meram Çay Sulama uygulamasının 1. Etap sulaması 21 Mayıs 2019 Salı günü başlatılacaktır. Su tasarrufunun bilincinde olan su abonelerimizin sulama için gerekli bahçe düzenlemesini yapmaları, sulama öncesi ve sulama esnasında bahçelerinde olmaları, hem su israfını önlemek; hem de ürün kalitesi açısından önemli etken olacaktır. Ayrıca sulama yapmayacak olan abonelerin sorun yaşamaması için aboneliklerini iptal etmeleri gerekmektedir” denildi.