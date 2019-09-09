Meram Dağ Bisikleti Maraton Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı

Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun 2019 faaliyet programında yer alan ‘Dağ Bisikleti Maraton Türkiye Şampiyonası' Konya'da başladı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun 2019 faaliyet programında yer alan ‘Dağ Bisikleti Maraton Türkiye Şampiyonası' Meram Millet Bahçesi'nden başladı. Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı'nın da katıldığı şampiyonanın startı Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş tarafından verildi. Konya'da ilk kez yapılan yarışa Türkiye genelinden 56 sporcu katıldı. Şampiyona; Dünya Bisiklet Birliği (UCI)'nin puan verdiği ve alınan puanların sporcuların olimpiyatlara gitmesinin önünü açmasından dolayı önemli şampiyonalarından biri olma özelliği taşıyor. Toplam 60 kilometre dağ bisiklet parkurundan oluşan yarış, Meram Millet Bahçesinden başlayarak, Eberdes Yaylası, Anayası Yaylası, Çaldağı Mevkii ve 1998 metre yükseklikteki Loras Dağı zirvesiyle devam etti. Salarlı ve Köseler yaylasında süren parkur, yine Meram Millet Bahçesi'nde son buldu.

“Yarışma Konya'nın tanıtımına büyük katkı sağlayacak”

Geleneksel hale getirilmesi planlanan şampiyonaya Meram Belediyesi tarafından önemli destek verildi. Teknik toplantısının Millet Bahçesi'ndeki Otağ'da gerçekleştirildiği organizasyonda toplantı sonrası sporculara belediye tarafından çeşitli ikramlar gerçekleştirildi. Parkurun işaretlenmesinden şeritlemelere, oklar ve kazıklara, sırt levlaharından araç tahsisine kadar Meram Belediyesi tarafından destk verildi. Yarışmanın bisikletin en fazla kullanıldığı şehir olma özelliği taşıyan Konya'nın tanıtımına da büyük katkı sağlayacağını söyleyen Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, yarışın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

“Konya'nın potansiyelini değerlendirmek adına böyle organizasyonlara önem veriyoruz”

Türkiye'nin en iyi bisiklet alt yapılarından birinin Konya'da olduğunun altını çizen Başkan Kavuş, bu alt yapıyı artırmak ve Konya'nın bu potansiyelini değerlendirmek adına böylesi organizasyonların önemine işaret etti. Sağlık ve ulaşım noktasında benzersiz yararlar sağlayan bisiklet kullanımının artırılması gerektiğini ifade eden Başkan Kavuş, “Bisiklet kullanımı düşük şiddetli bir egzersizdir. Üretkenliği artırır, yürümekten daha fazla kalori yakar. Sağlık adına bulunmaz bir fırsattır. Ulaşım noktasında çoğu zaman diğer birçok araçtan çok daha pratik ve hızlıdır. Tüm bu yararları düşündüğümüzde, sadece bir spor müsabakası olmasının dışında bisiklet kullanımını tüm toplumda artırma mecburiyetimiz ortaya çıkıyor. Bu tür yarışmalar ve şampiyonalar bisiklet kullanımını özendirmek açısından önemlidir. Bu nedenle böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.