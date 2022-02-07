Meram Dedemli Mahallesine Aile Sağlığı Merkezi kuruluyor

Konya'nın merkez Meram ilçesinin en yeni mahallesi Dedemli'ye Aile Sağlığı Merkezi yapılıyor.

Meram'ın yeni kurulan Dedemli Mahallesi'nin önemli bir eksiği daha yerleşim başlamadan tamamlanıyor. Mahalleye 2 hekimlik ‘Aile Sağlığı Merkezi' kuruluyor. Hayırsever Burhan Özdemir tarafından kayınpederi Übeyit Sarı adına yapılacak olan ‘Aile Sağlığı Merkezi'nin protokolü, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç ve hayırsever Burhan Özdemir tarafından imzalandı.

“Dedemli daha yerine taşınmadan eksiği kalmamış olacak”

Protokolün imzaları öncesinde bir açıklama yapan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, ilçe adına hayırlı bir iş için bir araya geldiklerini belirterek, merkezin Dedemli Mahallesine hayırlı olmasını temenni etti. Aile Sağlığı Merkezi'nin hem hayırsever Burhan Özdemir hem de adına yapılan kayınpederi Übeyit Sarı ve kayınvalidesi için kıyamete kadar defterlerini kapatmayacak pek çok dualar kazandıracağına vurgu yapan Başkan Mustafa Kavuş, “Dedemli Mahallemiz kurulacak merkez gibi her şeyiyle yeni bir mahalle. Buraya kazandırılacak merkezimiz iki hekimlik olacak. Arsa ile ilgili gerekli imar düzenlemeleri, ifraz işlemleri, ruhsat işleri ve çevre düzenleme işleri Meram Belediyesi tarafından gerçekleştirilecektir. Yıl sonuna kadar bitirilmesi planlanıyor ama Burhan kardeşim de bu işle meşgul olduğu için daha kısa süre içinde tamamlayacağını düşünüyoruz. Daha mahalle yerine taşınmadan sağlık ile ilgili bir eksiği de kalmamış olacak. Dedemli Mahallemiz diğer yönlerden olduğu gibi bu yönden de çok şanslı mahalle oldu. Hayırsever kardeşimin, hayırlarının bundan sonra da devam etmesini ümit ediyor hem ona hem onun şahsında tüm hayırseverlere hem de İl Sağlık Müdürümüz Prof. Dr. Mehmet Koç'a şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

“Merkez, Dedemli'ye, Meram'a ve Konya'ya hayırlı olsun”

Daha sonra söz alan Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç ise Dedemli'ye yapılacak iki hekimlik ‘Aile Sağlığı Merkezi'nin protokolü için bir araya gelmiş olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Her yeni mahallenin temel ihtiyaçları, eğitim, sağlık ve ibadet noktalarında oluyor. Biz bu protokolle üç ana temelden birini elbirliği ile hayata geçireceğiz inşallah. Hayırseverimiz Burhan Bey'e teşekkür ediyor, sağlıklı ömürler temenni ediyorum. Allah hayırlarını kabul etsin. ‘Übeyit Sarı Aile Sağlığı Merkezi' Dedemlimize, Meramımıza ve Konyamıza hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Böyle hayırlı bir işe vesile oldukları için Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç'a teşekkür eden hayırsever Burhan Özdemir'de, ‘Ben de yarı Konyalıyım. Bundan büyük gurur duyuyorum. Konya'yı çok seviyorum. Bu sebeple inşallah bu imzalar ilk imzalarımız olur, bundan sonra da Rabbim böylesi hayırlı işleri Konya'ya kazandırmayı nasip eder” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç ve hayırsever Burhan Özdemir, Dedemli'ye Aile Sağlığı Merkezi kazandıracak protokolü imzaladı.