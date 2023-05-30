Meram Dere'nin peri bacaları Kızlar Kayası turizme kazandırılıyor

Konya'nın merkez Meram ilçesinin doğal güzelliklerinden biri olan Kızlar Kayası, Meram Belediyesi tarafından turizme kazandırılıyor. Kızlar Kayası düzenlemesinin Meram Son Durak Çamlıbel Mevkiinden başlayan tarih ve turizm rotasının en önemli çalışmalarından biri olduğunu söyleyen Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, çalışmalar tamamlandığında bu doğal güzelliğin Meram'ın cazibe merkezlerinden biri haline geleceğini belirtti.

Meram Belediyesi'nin, doğal güzellikleriyle ünü Konya ve ülke sınırlarını aşmış Meram Dere'nin peri bacaları Kızlar Kayasını turizme kazandırmak için başlattığı çalışmalarda sona yaklaşıldı. Dere Mahallesi'nde bulunan bölgede gerçekleştirilen revizyon, çevre düzenlemesi ve ışıklandırma çalışmalarının hızla ilerlediğini kaydeden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, düzenleme çalışmalarını yerinde inceleyerek projenin durumu hakkında bilgi aldı. Kızlar Kayası düzenlemesinin Meram Son Durak Çamlıbel Mevkiinden başlayan tarih ve turizm rotasının en önemli çalışmalarından biri olduğunu söyleyen Başkan Kavuş, proje tamamlandığında alanın, Meram'ın cazibe merkezi yerlerinden biri olacağına dikkat çekti.

“Düzenleme ile Kızlar Kayası çok daha fazla misafiri kendine çekecek”

Hem Meram'ın hem de Dere Mahallesi'nin sosyal hayatına ve turizmine önemli katkı sunacak çalışmalar tamamlandığında şehir içinden ve şehir dışından pek çok misafir çekeceğine dikkat çeken Başkan Mustafa Kavuş, projenin, Dere Mahallesi'nin ve Kızlar Kayası bölgesinin hak ettiği değeri almasını sağlayacağına vurgu yaptı. Kızlar Kayasında gerçekleştirdikleri revizyon, çevre düzenlemesi, ışıklandırma ve bölgenin daha rahat gezilebilmesini sağlayacak çalışmaların kısa zaman içinde tamamlanacağına işaret eden Başkan Kavuş, “Dere Mahallemiz ve bu bölge pek çok yönüyle şehrimizin en güzel bölgelerinden biri. Kilistra ve Kapadokya ile benzer coğrafi özellikler taşıyor. Buradaki pejmürdelikten dolayı gerekli ilgiyi görmüyordu. Çalışmalarımız neticesinde bu değer ortaya çıkacak. Vatandaşlarımız Kapadokya'ya gitmiş kadar olacak. Burada doğal alanı bozmadan bir teras alanı oluşturuyor, ışıklandırma ile ilgi çekici bir hale getiriyoruz” diye konuştu.

“Bu düzenleme kültür ve turizm vadisinin bir parçası”

Kızlar Kayası düzenleme projesinin Meram Bağı'nda başlayıp Dutlu Millet Bahçesi'ne kadar uzanan 8 ayrı gezi rotasından biri olduğuna vurgu yapan Başkan Kavuş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bir hat boyunca uzanan bu vadi üzerinde neredeyse her şey var; kültür, tarih, yeşil ve sosyal hayat. Meram Bağı, Lavanta Bahçesi, Kızlar Kayası ile Tarihi Meram Köprüsü-Çamlıbel-Tavus Baba düzenlemeleri, Meram Şehir ve Yaşam Kültürü Müzesi, Dutlu Millet Bahçesi, 80 Binde Devr-i Alem Parkı. İşte Kızlar Kayası düzenlemesi de bu vadinin bir parçası olarak insanlarımızın sosyal hayatına katkı sunacak. Vatandaşlarımız, sevdikleriyle birlikte efsanelere konu olmuş bu alanda doğa ile iç içe rahatlıkla gezebilecek ve vakitlerini en güzel şekilde geçirebilecek. Sadece Meram'ın değil Konya'nın turizmine önemli katkı sunacak projenin mahallemize, Meramımıza ve Konya'mıza hayırlı olmasını temenni ediyorum.”