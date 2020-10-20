Meram İlçe Halk Kütüphanesinde sona gelindi

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve İl Kültür Müdürü Abdüssettar Yarar, kısa süre sonra hizmet vermeye başlayacak Meram İlçe Halk Kütüphanesinde incelemelerde bulundu.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve İl Kültür Müdürü Abdüssettar Yarar, yapımında sona gelinen Meram İlçe Halk Kütüphanesinde incelemelerde bulundu. Tüm bölümleri tek tek dolaşarak her ayrıntıyı inceleyen ikili, süreç hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Meram'a yeni bir kütüphane kazandırılması amacıyla belediyeye ait Havzan Sosyal Tesisinin İl Kültür Müdürlüğüne devrinden sonra başlanan inşaat çalışmalarında sona gelindiğini ve halk kütüphanesinin kısa süre sonra açılacağını söyleyen Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “Belediyemize ait tesislerin daha verimli kullanılması ve daha fazla hemşehrimize hizmet vermesi için başlattığımız çalışmalar meyvesini birer birer vermeye başladı. Kütüphanemiz, 23 binle Meram'ın en fazla nüfusuna sahip ve 11 binden fazla genç kardeşimin yaşadığı Havzan Mahallesi için eşsiz ve değerli bir eser olacak. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüzle imzaladığımız protokol sonrası yeniden düzenlenen Havzan Sosyal Tesisleri, Meram İlçe Halk Kütüphanesi olarak hizmet vermek için gün sayıyor. Konya ve Meram her daim okuyan şehir olmuşlardır. Biz de bununla gurur duyuyoruz. İl Halk Kütüphanesi'ndeki yoğunluğu azaltmasının yanında ilçemizdeki önemli bir eksikliği de giderecek olan Halk Kütüphanemiz, çocuklarımız ve gençlerimize özel konseptleriyle de örnek olacak” diye konuştu.

“Meram gençliği için gösterdiği hassasiyetten dolayı başkan kavuş'a teşekkür ediyorum”

Özellikle Meram gençliği için böylesi önemli ve güzel bir yatırıma vesile olan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş'a teşekkürlerini ileten İl Kültür Müdürü Abdüssettar Yarar, kütüphanenin bölge ve Meram için pek çok faydalar barındırdığına dikkat çekti. Meramlı çocukların ve gençlerin Meram İlçe Halk Kütüphanesi sayesinde zamandan tasarruf edeceklerini ve bu tasarrufla kitaplara ve derslere daha çok vakit ayıracaklarını belirten İl Kültür Müdürü Yarar, “Meram İlçe Halk Kütüphanesiyle, İl Halk Kütüphanemizin yoğunluğu da azalacak. Konyalı okurseverlerin İl Halk Kütüphanesine karşı ilgi ve alakası herkesin malumu. Konya okumayı seviyor. Bize düşen de bu sevgiyi ve ilgiyi artırmak için çalışmak. Meram Belediyesinin bu fedakarlığı yeni neslin okuma sevgisini artırmak için atılan önemli bir adım oldu” diye konuştu.