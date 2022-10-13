Meram İsmail Acar Aile Sağlığı Merkezi açıldı

Konya'nın merkez Meram ilçesinde, Seyit, Sedat ve Semih Acar kardeşler tarafından babaları İsmail Acar adına Kozağaç Mahallesinde yaptırılan Meram İsmail Acar Aile Sağlığı Merkezi törenle açıldı.

İsmail Acar adına, oğulları Seyit, Sedat ve Semih Acar kardeşler tarafından Meram Kozağaç'ta yaptırılan İsmail Acar Aile Sağlığı Merkezi düzenlenen törenle açıldı.

Törende ilk konuşmayı, İsmail Acar Aile Sağlığı doktorları ve çalışanları adına gerçekleştiren Doktor Feyza Erçil Atçı, hiçbir gelişme ve ilerlemenin sağlıktan ayrı düşünülemeyeceğini ifade ederek, kendilerinin de yatırımın hakkını verecek çalışma sergileyeceklerini söyledi.

Hayırlı bir yatırım için bir araya gelmiş olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren hayırsever Seyit Acar da toplumu güçlü kılan en önemli yapı taşının birlik, beraberlik ve dayanışma, yardımlaşma olduğuna vurgu yaparak “Bu bağları güçlü tutmak ve temellerini oluşturmak bizleri geleceğe taşıyacaktır. Biz de bu anlayışla kıymetli büyüğümüz, babamız anısına 2 bin 500 metrekare arsa alanı içerisinde 500 metrekare kapalı alanı ile bu merkezin inşasını sağladık. İnsanlara şifa, dertlere derman olsun, bölge halkına hayırlı olsun” diye konuştu.

“Türkiye'ye örnek bir merkez hayat buldu”

Konya sağlığı olarak çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini ifade eden Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç da, bu yatırımlara her geçen gün yenisini eklediklerini söyledi. Sağlık Bakanlığı, belediyeler ve hayırseverler ile işbirliği içerisinde şehre, Türkiye'ye örnek olacak eserler kazandırdıklarını belirten İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç, “Arsasını Meram Belediyesinin verdiği ve inşaatını da hayırseverlerin yaptırdığı bu ASM, Türkiye'ye örnek olacak eserlerden bir tanesi oldu. Burayı kendisine yapar gibi titizlikle inşa eden hayırsever kardeşlerimize ve her sağlık yatırımında olduğu gibi burada da desteklerini esirgemeyen Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş'a şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

“İlçedeki her sağlık yatırımının merkezinde yer aldık”

Konuşmasına, son 20 yılda yaygın ve güçlü bir sağlık altyapısı kuran ve bununla vatandaşlarımızı, en üst seviyede sağlık hizmetleriyle tanıştıran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve tüm ekibine teşekkür ederek başlayan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Konya'ya kazandırılan her sağlık yatırımında, yüksek hizmet kalitesini yakalayan Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç ve tüm ekibi ile tüm sağlık çalışanlarına şükranlarını sundu. Başkan Kavuş, “Bugünün en özel teşekkürünü de İsmail Acar ve evlatları hayırsever Seyit, Sedat ve Semih Acar kardeşler için ayırmak istiyorum. Böyle güzel evlatlar yetiştirebilmenin, tüm başarıların üstünde bir başarı olduğu düşüncesi ile İsmail Acar'ı rahmet ve minnetle anıyorum. Biz de milletimize hizmeti, öncelikle hayır duası almak için yapıyoruz. Bu sebeple Meram Belediyesi olarak, diğer tüm sağlık yatırımlarında olduğu gibi bu yatırımın da tam merkezinde yer aldık” dedi.

“20 yılda dünyaya örnek bir sağlık sistemini hayata geçirdik”

Kozağaç İsmail Acar ASM'nin, ihtiyaç duyan ve şifa bekleyen mahalle sakinlerinin rahatlıkla hizmet alabilecekleri bir mekan olduğunu söyleyen AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, “Bu güzel merkez için emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Allah herkese sağlık versin, ihtiyaç hissettirmesin. Ama hissedecek olursa da böylesi tesislerin insana en yakın yerde olması gerekiyor” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk günden bu yana sağlıkta başlattığı büyük hamlelerinin, bu aziz millete olan sevgi ve saygısının göstergesi olduğunun altını çizen Başkan Angı, “Cumhurbaşkanımız, dünyaya örnek bir sistem inşa etti. Bu sistemin önemini pandemi döneminde daha iyi gördük. Kendilerine Konya adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“En büyük hazine olan sağlık için yapılan yatırımlar özeldir”

Arsa tahsisini Meram Belediyesi'nin yaptığı İsmail Acar'ın evlatlarının da yapımını üstlendiği ASM'nin, bölgedeki insanların sağlık hizmetlerini almasına önemli bir katkı vereceğini belirten Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Uzbaş da, “Bir insanın sahip olacağı en önemli hazine şüphesiz sağlıktır. Huzurlu ve müreffeh bir toplumun inşası ancak güçlü bir sağlık sistemiyle mümkündür. Ülkemiz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde güçlü bir sağlık altyapısına kavuşarak tüm dünyada parmakla gösterilen bir seviyeye ulaştı. Sağlık çalışanlarımız da başta pandemi olmak üzere her zaman başarılı bir sınav verdiler. Bizler de, Konya modeli belediyecilik anlayışıyla 31 ilçemizin tamamına sağlık hizmetlerini de ulaştırmak adına çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Sözlerine ASM'nin isminin verildiği İsmail Acar'a Allah'tan rahmet dileyerek başlayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta devlet, millet beraberliğine ve işbirliğine işaret ettiği konuşmasında, “Bizler bu güzel geleneğin yaşatılmasını istiyoruz. Önemli olan dünyanın başka hiçbir yerinde görülmeyecek bu devlet-millet birliğidir. Bu birlikteliğin şehrimizde, Meramımızda görmek bizleri daha da mutlu ediyor. Değerlerimizi ayakta tutmak için çabalayan tüm insanlarımıza teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Başkan kavuş, sağlıktan eğitime her alanda heyecanla koşturmaktadır”

Meram'a ve Kozağaç Mahallesine çok yakışan bir sağlık tesisinin açılmasına şahitlik ettiklerini söyleyen Konya Valisi Vahdettin Özkan, tesisin mimarisine dikkat çekerek, yapının çevre ve mahallenin mimari yapısıyla barışık olduğuna vurgu yaptı. Öncelikle hayırsever Seyit, Sedat ve Semih Acar kardeşlere daha sonra da, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve ekibine şükranlarını sunan Vali Özkan, “Başkan Mustafa Kavuş, eğitim ve sağlık başta olmak üzere her mecrada heyecanla koşturmaktadır. İlçenin her alanda yaşam kalitesini artırmak üzere değerli çalışmalar yürütüyor. Bu takdire şayan bir çalışmadır. Burada kurulan ASM'de sağlık hizmetini vatandaşın ayağına götürerek asil bir görevi ifa edecektir. Bir toplum için fedakarlık, birlik ve beraberlik duyguları çok kıymetlidir. Hükümetimizin çalışmalarıyla milletimizin feraseti ve hayırseverliği birleşince çok güzel meyveler veriyor, bizler de bunlara şahitlik ediyoruz. İşte bugün burada bunun bir örneğini daha görüyoruz. Açılan tesis, Meramımıza ve mahallemize hayırlı olsun, vatandaşlarımızın sağlık ve afiyetlerine tesir etsin inşallah” şeklinde konuştu.