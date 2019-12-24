Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi Kent Konseyi ilk toplantısını gerçekleştirerek çalışmalarına start verdi.

Meram Kent Konseyi yeni dönem ilk toplantısını gerçekleştirdi. Meram Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Meram Kaymakamı Resul Çelik, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ile birlikte kamu kurumları, STK'lar, siyasi partiler başta olmak üzere tüm kesimlerden seçilen temsilcilerden oluşan Meram Kent Konseyi Genel Kurulu üyeleri katıldı. Toplantı Divan Kurulu Başkanı ve Divan Kurulu üyelerinin seçimi ile başladı.

Konseyin toplantısı öncesi bir konuşma yapan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, katılımcı demokrasinin en güzel örneklerinden biri olan Kent Konseyi'nin yeni dönem ilk toplantısında konsey üyeleriyle bir araya gelmiş olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kendilerini bir araya getiren şeyin sadece yasalarla çerçevesi çizilen bu konsey toplantısının ötesinde Konya ve Meram'a duydukları sevgi, bağlılık ve aidiyet hissi olduğunu belirten Başkan Kavuş, “Bizler için bu şehir ve bu ilçe bambaşka bir anlam ve sevgi içeriyor. Bu şehre ve bu şehrin insanlarına duyduğumuz sevda ile hizmet yoluna çıktık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin belediyecilik anlayışını değiştiren ve insanımızın huzurunu ve mutluluğunu merkeze koyan bir anlayışa sahip olduk. Bu anlayışımızın bir sonucu olarak doğan Kent Konseylerimiz, aldığı tavsiye kararları ile hizmette yeni bir anlayış kazandırdı. Daha güzel ve daha yaşanabilir bir Meram için elbirliği ile çalışmak üzere burada buluştuk” diye konuştu.

“Kent konseyleri, vatandaşımızın yönetime katkı sağlaması adına atılmış önemli adımlardan biridir”

Daha sonra söz alan Meram Kaymakamı Resul Çelik ise kamu yönetimi ve yönetişimin insanlara hizmet sunma sanatı olduğunu ifade ederek, bunun nasıl gerçekleşeceği konusunun tüm dünyanın gündemini meşgul eden bir konu olduğunu belirtti. En doğru yönetim şeklinin el birliği ve karşılıklı işbirliği içinde hizmet sunulması olduğunu kaydeden Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü; “Halkın yönetime olan katkısının artırılması amacıyla Türkiye ciddi reformlar ve iyileştirmeler gerçekleştirdi. Bunlardan biri de 2005 yılında kurulan Kent Konseyleridir. Birlikte hareket edebilmek ve halkın yönetime katkı sunabilmeleri amacıyla kurulan bu konseyler halkın istek ve arzusuna göre hizmetler yapılabilmesinin önünü açmıştır.”

Konuşmaların ardından Meram Kent Konseyi Başkanı ve Yürütme Kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Seçim sonucunda, Ahmet Melih Güçlü başkanlığa, Ahmet Taşdemir, Murat Yağız, Oğuz Ataseven, Muhammed Aydoğdu, Sinan Kabak, Mustafa Emre Çınar, Mehmet Çakır, Tunahan Şahan, Recai Şentürk'de Yürütme Kurulu Üyeliklerine oy birliği ile seçildi.

Seçimin ardından bir teşekkür konuşması yapan Meram Kent Konseyi Başkanı Ahmet Melih Güçlü, “Konsey üyelerimizin her birine teveccühünden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Önümüzdeki süreçte yeniden bir araya gelip samimiyet çerçevesinde ortaya koyacağımız tespitlerimizi hem yerelde hem genelde gerekli yerlere sunacağız. Bu çalışmalarımızın ve yeni dönemimizin Meram için hayırlar getirmesini temenni ediyorum” dedi.

Toplantının sonunda Genel Kurul üyelerinin istek ve temennileri de dinlendi.