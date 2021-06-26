Meram Millet Bahçesi çevre müfettişlerini ağırladı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından organize edilen ‘Çevre Müfettişleri Buluşuyor' etkinlikleri kapsamında çocuklar, Meram Millet Bahçesi'nde doyasıya eğlendi. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Bakan Murat Kurum öncülüğünde hayata geçirilen etkinliklerin önemine dikkat çekerek, “Çocuklarımıza doğa ve çevre bilincinin aşılanması amacıyla düzenlenen organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduk” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla, çevre hassasiyetinin oluşturulması ve farkındalığının artırılması amacıyla düzenlenen "Çevre Müfettişleri Buluşuyor" etkinliği renkli görüntülere sahne oldu. Meram Dutlu Millet Bahçesi'nde düzenlenen doğa etkinliğine Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Çevre ve Şehirclik İl Müdürü Hülya Şevik ile çok sayıda çocuk ve aileleri katıldı. Doğa etkinliklikleri kapsamında çocuklara çevre bilincinin aşılanmasını amaçlayan yarışmalar düzenlenerek hediyeler verildi. Millet Bahçesi'nde oluşturulan oyun alanlarında doyasıya eğlenen çocuklar maskotlarla fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

“Doğayı korumak hepimizin asli görevi olmalı”

Çocuklara doğa bilinci ve sevgisinin küçük yaşta kazandırılması gerektiğini vurgulayan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “İnsanımızın bilmesi gereken en önemli şeylerden bir tanesi hiç şüphesiz ki doğanın insanlara değil, insanlığın doğaya ihtiyacı olmasıdır. Doğayı korumak küçüğünden büyüğüne hepimizin asli görevi olmalı. Bu noktada hepimize bir takım görevler düşüyor. Çevremize sahip çıkarak ve onun bizden sonrası için de önemli bir yaşamsal döngü olduğunu bilerek çevre kirliliğine yol açabilecek davranışlardan uzak durmak gerekiyor” dedi.

“Hepimiz birer çevre müfettişiyiz”

Başkan Kavuş, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum öncülüğünde başlatılan etkinliklerin, doğa için önemine dikkat çekerken, “Hepimiz birer çevre müfettişiyiz. Bu tür etkinlikler doğa bilincinin daha da artmasına katkı sağlıyor. Meram Belediyesi olarak çocuklarımızı ve ailelerini misafir etmekten mutluluk duyduk. Yeşil Meram'ın yöneticileri olarak her daim doğa ve çevre konulu etkinliklerin içerisinde yer almaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“El ele vererek doğamıza sahip çıkmalıyız”

Çevre ve Şehirclik İl Müdürü Hülya Şevik ise, çevre ve doğa bilincinin tüm insanlık için önemli olduğunu belirterek, “Hepimizin yaşam alanımız olan doğamızı korumaya yönelik çaba sarfetmesi gerekiyor. Bu doğa bizim. Çocuklarımızla, yetişkinlerimizle el ele vererek sahip çıkmalıyız. Buradan yola çıkarak doğa etkinliğimiz ile çocuklarımıza dokunmayı amaçladık” dedi.