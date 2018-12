Meram Millet Bahçesi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi tarafından yapılan Konya'nın ilk Millet Bahçesini açacak.

Meram Belediyesi tarafından hummalı bir çalışması sonucu Konya'ya kazandırılan Meram Millet Bahçesi'nin açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştireceği açılış öncesi Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak ve Meram Belediye Başkanı Fatma Toru Millet Bahçesindeki son hazırlıkları yerinde incelediler ve son hazırlıklar ile çalışmalar hakkında bilgi aldı.

“Meram Konya'ya hep ilkleri yaşattı”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 17 Aralık Pazartesi günü Konya'ya geleceğini ve saat 13'te Mevlana Meydanında miting ve açılış töreni gerçekleştireceğini hatırlatan Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, tüm Meramlıları törene davet etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Konya ziyaretinde yapımı Meram Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Meram Millet Bahçesi'nin de açılışını yapacağını söyleyen Başkan Fatma Toru, “Son 5 yıllık süre zarfında vatanımızın, milletimizin yararına olan her faaliyette her icraatta ve her projede öncü olmayı kendimize hedef edindik. Bunu son birkaç aylık dönemde iki güzel örnekle gösterdik. Bu çerçevede, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi'nin 24 Haziran öncesinde önemle vurguladığı Millet Kıraathanesi ve Millet Bahçesi projeleri için kolları ilk sıvayan belediyelerden biri olduk. Belediye olarak, kültürümüzün yeniden ihyasında önemli bir kilometre taşı olan Millet Kıraathanesinin ilk örneğini birkaç ay önce Konya'ya kazandırdık. Yine bir ilki gerçekleştiriyor ve insanımızın ihtiyaç duyduğu doğal yeşil, spor ve aktivite alanlarına katkı sunmak amacıyla tamamladığımız Meram Millet Bahçesinin açılışını gerçekleştiriyoruz. Tüm Meramlıları Cumhurbaşkanımızın gerçekleştireceği bu açılışa ve öncesinde gerçekleştirilecek mitinge davet ediyorum” diye konuştu.

Konya'nın ikinci Millet Kıraathanesi de Millet Bahçesi bünyesinde olacak

Millet Bahçesinin, yaklaşık 900 bin metrekarelik bir alanda vatandaşların şehrin stresinden uzaklaşarak aileleri ile birlikte vakit geçirmelerine, spor yapmalarına ve doğa ile baş başa kalmalarına imkan sağlayacağını söyleyen Başkan Toru, “Bahçemizde 100 adet farklı çocuk oyun grupları ve 40 bin metrekarelik çocuk oyun parkı ile yavrularımızın güzel vakit geçirmesini sağlayacak. Meram'ın önemli bir simgesi olan üzüm bağları konsepti için yaklaşık 10 bin metrekarelik bir alan ayırdık. Ayrıca çeşitli meyve ağaçlarından oluşan meyve bahçesi de oluşturduğumuz önemli bir alan. Görsel bir şölen sunacak olan lavanta bahçesi, kokuluk ve reçellik gül bahçesi, mor salkımlardan oluşturulan yürüyüş yolu gibi vatandaşlarımızın beğeneceği önemli alanlar yer alıyor. 10 bin metrekarelik bir gölette oluşturulan basamaklar adeta şelale atmosferini yaşatıyor. Gölet çevresinde yürüyüş yollarımız mevcut. Bahçemizin ortasında 500 kişi kapasiteli Büyük Selçuklu Otağımız bulunuyor ve çevresinde yöresel ürün satış alanları yer alıyor. Konya'nın ikinci Millet Kıraathanesi de yine Millet Bahçemizin bünyesinde vatandaşlarımıza hizmet verecek. Yine vatandaşlarımızın şehri yüksekten görebileceği şehir terası, fotoğraf çekilebilecekleri büyük bank ve farklı alanlar, Türk bayrağı ve 16 Türk Devletinin bayrağının bulunduğu bayrak tepesi yer alıyor. Oluşturduğumuz çim kızağı ise vatandaşlarımızın en çok dikkatini çeken alanlar arasında. Kendi tesislerimizde ürettiğimiz çim kızağımız büyük ilgi görüyor. Bu kapsamda Bahçemiz Meram'a bambaşka bir renk katıyor” şeklinde konuştu.

“Sporun ve sporcunun merkezi olacak”

Meram Millet Bahçesi'nin spor ve sporcunun da merkezi haline geleceğini ifade eden Başkan Toru, “Futbol, basketbol, voleybol, plaj voleybolu ve badminton sahalarımızda vatandaşlarımız sağlıklı bir ortamda sporlarını gerçekleştirebiliyor. Oluşturduğumuz 3 bin 645 metrekarelik okçuluk alanında da ata sporumuz olan okçuluk sporunu yapmak isteyen sporcularımıza imkan sağladık. Yeşiliyle, bol oksijeniyle, farklı konseptte Meram'a yeni bir renk katan Meram Millet Bahçemize tüm halkımızı bekliyorum” ifadelerini kullandı.