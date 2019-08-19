Meram Millet Bahçesi'ni 460 bin kişi ziyaret etti

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi tarafından yapımı gerçekleştirilen ve açıldığı günden beri 460 bin kişinin ziyaret ettiği “Meram Millet Bahçesi” açıldığı günden beri şehrin stresinden kurtulmak ve yeşil ile iç içe olmak isteyenler gözdesi haline geldi.

Meram Belediyesi tarafından düzenlenen Meram Millet Bahçesi Konya'nın gözdesi oldu. 850 bin metrekarelik bir alanda hizmet veren Millet Bahçesinden sadece son bir hafta içinde yaklaşık 22 bin kişi yararlandı. Yeşili, piknik alanları, spor ve sosyal faaliyetleriyle şehre nefes aldıran bahçeyi yıl başından bu yana 220 bin kişi ziyaret ederken, açıldığı günden bu yana gelen ziyaretçi sayısı ise 460 bin kişi ziyaret etti.

"Meram Millet Bahçesi, Konya için birçok ilki bünyesinde barındırıyor"

Konya adına birçok ilki bünyesinde barındıran Millet Bahçesi, çok amaçlı alanlardan oluşuyor. Vatandaşların Meram'ın havası ve yeşilliğinde, ateşli ya da ateşsiz alanlarda piknik yapabilme imkanı sunan bahçe, bunun yanı sıra yürüyüş ve spor alanları, restoran ve kafesi, çim kızağı ve parklarıyla verdiği hizmetlerin yanı sıra sosyal ve kültürel birçok etkinliğe de ev sahipliği yapıyor. Çok yönlü hizmet veren Meram Millet Bahçesinde ayrıca, 100 adet çocuk oyun grubu, 40 bin metrekarelik çocuk oyun parkı, 10 bin metrekarelik üzüm bağı, 10 bin metrekarelik bir gölet, Osmanlı Bahçesi, mescit, sosyal tesisler, kokuluk ve reçellik gül bahçesi gibi renkli ve ilgi çekici alanlar bulunuyor. Meram Millet Bahçesinde tüm bunlarla birlikte oluşturulan alanlarla çocukların eğitimlerine katkı sunuluyor ve yaz tatillerini en iyi şekilde geçirmeleri sağlanıyor. Bu çerçevede yaz tatili süresince Genç KOMEK Yaz Kur'an Kurslarına giden 7-16 yaş arası kız ve erkek öğrencileri ağırlayan bahçede binlerce öğrenci, halat çekme, balonla bardak taşıma, penguen, engel parkuru, çuval yarışı, bocce, tabu ve okçuluk gibi eğlenceli oyunlar oynadı.

“Millet Bahçesi Meram'ın ününe ve şanına yakışır bir alan”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın projesi olan millet bahçelerinin en güzel örneklerinden biri olan Meram Millet Bahçesinin, Meram'a ve Konya'ya ayrı bir renk ve nefes kazandırdığını ifade eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, vatandaşların şehrin hemen yanı başında günün ve şehrin stresinden kurtulmasına bahçenin büyük katkı sunduğunu belirtti. Konsepti ve barındırdığı avantajları sebebiyle vatandaşların Meram Millet Bahçesine yoğun ilgi gösterdiğinin altını çizen Başkan Kavuş, “Millet Bahçesi, Meram'ın ününe ve şanına yakışır bir alan. Şehrin ve insanımızın böylesi bir alana ihtiyacı olduğunun en büyük göstergesi ise gelen ziyaretçi sayısı. Kısa bir zaman önce açılmış olmasına rağmen yarım milyona yakın bir ziyaretçi, buraya adeta akın etti. Bu ilgi Kurban Bayramı haftası süresince de devam etti. Sadece bu şehirde yaşayanlar için değil, şehir dışından gelenler için de vizyon projelerden biri olan ‘Meram Millet Bahçesini' tercih eden tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.