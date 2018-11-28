Meram Uluırmak Evleri için son gün 30 Kasım

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi öncülüğünde hayata geçirilen Uluırmak Evleri'nde ön müracaatlar 30 Kasım günü son buluyor.

Meram Belediyesi öncülüğünde kurulan Uluırmak Evleri Konut Yapı Kooperatifi başvuruları için son iki gün. 19 Kasım Pazartesi günü başlayan başvurular 30 Kasım Cuma günü son bulacak. Meram'ın en merkezi ve cazip bölgelerinden biri olan Uluırmak Mahallesinde ev sahibi olma fırsatı sunan projenin başvurularında Aymanas ve Aksinne Evlerinde olduğu gibi yine yoğunluk yaşanıyor. Meram'da ev sahibi olma hayali kuranlar, ön kayıt yaptırmak için Meram Belediyesinde yoğunluk oluşturdu. Bu yoğunluk nedeni ile bin 646 konuttan oluşan dev projede hak sahipleri, noter huzurunda gerçekleştirilecek kura ile belirlenecek.

Son başvuru tarihi 30 Kasım

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, bu dev projede yer almak isteyen herkese, fırsatı kaçırmamaları için yaptığı başvuru çağrısını yineledi. Meram Belediyesi öncülüğünde Aymanas ve Aksinne Evlerinden sonra hayata geçirilen Uluırmak Evleri'ne de vatandaşların gösterdiği yoğun ilgi için teşekkür eden Başkan Fatma Toru, ön kayıtlar için son başvuru tarihinin 30 Kasım olduğunu hatırlatarak, Meram'ın en merkezi ve en cazip yerlerinden biri olan Uluırmak Mahallesinde ev sahibi olmak isteyenlerin bu tarihi ve fırsatı kaçırmamaları tavsiyesinde bulundu. Vatandaşların biraz daha rahat koşullarda ev sahibi olabilmesinin önünün açıldığını belirten Başkan Fatma Toru, “Dönüşüm çalışmalarımız kapsamında Küçük Aymanas Evleri ile başladığımız sürece Aksinne Evleri ile devam ettik. Vatandaşlarımızın karşısına bu sefer de Uluırmak Evleri ile çıktık. Daha önceki iki projede hak kazanamayan vatandaşlarımıza bu proje ile konut sahibi olabilmeleri için uygun modeller ve çözümler sunuyoruz” dedi.

“Meram belediyesi, 3 ay içinde 3 bin konutluk dev hamle gerçekleştirdi”

Vatandaşların güvenle ev sahibi olma hayallerini gerçekleştirmek adına hareket ettiklerini ifade eden Başkan Fatma Toru, bu çerçevede Uluırmak Evleri ile birlikte son birkaç aylık dönemde yaklaşık 3 bin konutu Meram'a kazandırdıklarını söyledi. Projenin tamamının 166,5 metrekare ve 3+1 olduğu bilgisini veren Başkan Toru, “Projemizde bin 650 araçlık kapalı otopark ve 320 araçlık açık otopark bulunuyor. 91 bine yakın bir arsa alanının 5 bin metrekaresi ticari alan. 32 bin metrekaresi ise yeşil alan olarak projelendirildi. Ödemeler ise peşinat 35 bin TL, aylık taksitler 2 bin 800 TL olarak belirlendi. Orta gelir grubunun krediye ihtiyaç duymadan rahatlıkla ev sahibi olabileceği, modern mimarinin gereğinin yerine getirildiği, geleneksel yapımızda düşünülerek yapılan bu projeye herkesi davet ediyorum” diye konuştu.