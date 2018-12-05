Meram Uluırmak Evleri'nin kuraları çekildi

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi öncülüğünde hayata geçirilen Uluırmak Evleri Konut Yapı Kooparatifi için ön başvuruda bulunanlar arasında hak sahiplerini belirlemek için kuralar çekildi.

Meram Belediyesi Meclis Salonundaki kura programı noter huzurunde gerçekleştirildi. Bin 646 dairelik dev projenin 818 üyeliği için 2 bin 223 kişi ön başvuruda bulundu. Kura sonunda 818 asil 818 kişinin ismi yedek olarak belirlendi. Hayata geçirilecek proje vatandaşlara, Meram'ın en cazip bölgelerinden biri olan Uluırmak'ta ev sahibi olma olanağı sağlıyor.

“Ocak ayında 2 bin 500 dairelik yeni bir proje daha hayata geçecek”

Kura çekimi öncesinde bir açıklama yapan Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, Meram'ın yaşam kalitesini artırmak ve konforunu yükseltmek adına başlattıkları kentsel dönüşüm çalışmalarında anlaştıkları kişi sayısının 6 bine yaklaştığının altını çizdi. Yaklaşık dört ay önce Küçük Aymanas Evlerinin, üç hafta önce de Aksinne Evlerinin temelinin atıldığını hatırlatan Başkan Fatma Toru, “Şimdi sıra, 90 bin m'lik bir arsa üzerine oturan, 32 bin m yeşil alanı, 320 araçlık açık, bin 650 araçlık kapalı otoparkı ile dev bir proje olan Uluırmak Evlerimize geldi. Hafriyat çalışmaları başladı en kısa zamanda temel atma gerçekleştirilecek. Meram Belediyesi olarak sadece konut üretmiyoruz, her yönüyle bir yaşam alanı üretiyoruz. Okulundan sağlık ocağına, oyun alanlarından iş ve ticaret merkezlerine kadar her yönü düşünülmüş bir alt merkez üretiyoruz. Diğer taraftan, vatandaşlarımızın mali şartlarını değerlendirerek ve arsa sahiplerinin paylarını da düşünerek en uygun şartları oluşturduk. Vatandaşlarımız faize bulaşmadan bütçesini öngörerek ev sahibi olabilecekler. Yerel yönetimler olarak bizler böylece vatandaşların anayasal temel haklarından olan konut edinme hakkına destek vermiş oluyoruz. Kamu güvencesinin olması vatandaşın daha çok rağbet etmesini sağlıyor” diye konuştu.

Başkan Toru'dan bir müjde daha

Fatma Toru, konuşmasında ayrıca Ocak ayı içinde hayata geçecek yeni bir projenin daha müjdesini verdi. Başkan Toru, “Burada kurada çıkmayanlar üzülmesinler. Büyük Aymanas Mahallesinde yaptığımız imar uygulamasında sona gelindi. Ocak ayı içerisinde 2500 dairelik uygulamamızla vatandaşlarımıza yeni bir alternatif sunmuş olacağız. Büyük Aymanas Mahallesindeki bu proje ile toplam konut sayımız 6 bin konuta yaklaşmış olacak. Allah hak kazanan herkese sağlık içinde oturmayı nasip etsin” şeklinde konuştu.

Kura sonuçları internetten öğrenilebilecek

Konuşmanın ardından Meram Belediyesi öncülüğünde hayata geçirilen Uluırmak Evleri'nin kuralarına geçildi. Önceki iki konut projesinde olduğu gibi Uluırmak Evleri içinde ilgi bir hayli fazla oldu. Kuraya katılan vatandaşların heyecanı yüzünden okundu. Öte yandan ön başvuruda bulunarak para yatıran ancak ismi kurada çıkmayan vatandaşların paralarını Kuveyt Türk Bankası Meram Yeni Yol Şubesinden alabilecekleri, kura sonucunu öğrenmek isteyenlerin de 06.12.2018 tarihinden itibaren meram.bel.tr ve www.uluirmakevleri.com adresilerinden kimlik numaralarını girerek bilgi sahibi olabilecekleri bildirildi.