Meram Yaka Sosyal Tesisi temeli atıldı

Konya Büyükşehir Belediyesi ve merkez Meram İlçe Belediyesi işbirliği ile yeniden ayağa kalkacak olan Yaka Sosyal Tesisi'nin temeli düzenlenen törenle atıldı.

Temel atma törenindeki konuşmasına “Gönül gönüle deyince, omuz omuza verince yol mu dayanır?” diyerek başlayan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, uzun ve yoğun yasal süreçlerin sonunda Konya Büyükşehir Belediyesi ve Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın özverisi ve destekleriyle tüm bu süreçleri başarıyla atlatarak temel atma aşamasına gelindiğine vurgu yaptı. Yaşanan bu zorlu süreçler sebebiyle bugüne kadar attıkları en anlamlı adımlardan birinin de Yaka Sosyal Tesisi'nin temeli olduğunun altını çizen Başkan Kavuş, engelleri, birlik, beraberlik, muhabbet, samimiyet ve ihlasla aştıklarını ifade etti. Adeta küllerinden yeniden doğan tesisin bölgeye sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda değer katacak bir cazibe merkezi olacağını belirten Başkan Kavuş, “Burada yükselecek bu bina sadece bir sosyal tesis değil, birliğimizin beraberliğimizin de abidelerinden biri olacak” diye konuştu.

“Yaka Sosyal Tesisi, 7'den 70'e herkesin ihtiyaçlarına yanıt verecek bir tesis olacak”

Tesis hakkında da bilgi veren Başkan Kavuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“7'den 70'e herkesin ihtiyaç duyduğu sosyal ve kültürel alt yapıya ayrıcalıklı bir önem veriyoruz. Her zaman olduğu gibi yine bölge halkının talep ve beklentilerini ön planda tutarak hayata geçireceğimiz Yaka Sosyal Tesisi, 4 bin 230 metrekare bir alan üzerinde 9 Bin 895 metrekarelik bir inşaat alanına sahip. Geleceğimizin teminatı çocuklarımız önceliğimiz oldu. Bu sebeple merkezde öncelikle Gençlik Merkezimiz bulunuyor. Bin 415 metrekare büyüklükteki bu merkez, dersliklerden, atölyelerden, e-spor ve etüt alanlarından müteşekkil olacak. Bunun yanı sıra Emekliler Lokali, Spor Tesisi ve Ticari alanlarla bölge insanına hizmet edecek. Diğer pek çok projede olduğu gibi bu projenin de arkasında olan, sürecin bu aşamaya gelmesinde büyük emeği olan, Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ve onun değerli başkanı Uğur İbrahim Altay Beyefendi'ye ilçem, kurumum ve şahsım adına şükranlarımı sunuyorum.”

“Konyamıza hizmetlerin en güzellerini kazandırmanın gururunu yaşıyoruz”

Konya Büyükşehir Belediyesi ve Meram Belediyesi işbirliği ile yeniden ayağa kalkacak olan Yaka Sosyal Tesisi'nin temel atma töreninde bir araya gelmiş olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da, “Birkaç gün önce Selçuklu Belediyemizin kapalı Pazar alanı açılışında bir araya geldik. Bir gün önce bizim gençlik merkezimizin temel atma töreninde, bugünde Meram'da temel atma töreni için buluştuk. Buradan da Karatay Ortakonak Mahallesinde açılışa geçeceğiz. İşte Konya modeli belediyecilik budur. Gönlü güzel Konyalı hemşerilerimize hizmetin en güzelini kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Konya'nın güzel mahallelerinden birine böyle güzel bir tesis kazandırdıkları için Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay ve Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş'a teşekkür ediyorum. Buranın bu hale gelmesinde döktükleri alın terini, ortaya koydukları emeği, harcadıkları mesaiyi en yakından şahidim. Allah kazasız belasız tamamlanmasını nasip etsin, şehrimize ve Meramımıza hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

“Durmadan, yorulmadan çalışmaya devam ediyoruz”

“AK Parti belediyecilik anlayışının farkı işte budur” diyerek konuşmasına başlayan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da, Konya Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere Karatay, Meram, Selçuklu İlçe Belediyeleri ve diğer tüm belediyeler ile çalışmaya, üretmeye devam ettiklerinin altını çizdi. Bu çerçevede neredeyse her gün bir açılıştan başka bir açılışa, bir temel atma töreninden başka bir etkinliğe koşturduklarını ifade eden Başkan Pekyatırmacı, “Hizmette bahanelere sığınmıyoruz. Varsa bir engel onu aşıyar, durmadan yorulmadan çalışmaya devam ediyoruz. Önümüzdeki süreçte de bu aynı şekilde devam edecek, açılışlarda ve yeni projelerde birlikte olmaya devam edeceğiz. Bugün de, çok güzel bir tesisin temel atma törenini gerçekleştiriyoruz. Konya'nın müstesna yerlerinden biri olan ve hem Aşkan hem de Yaka Mahallesi için önemli bir lokasyonda bulunan bu tesis önemli bir ihtiyaca cevap verecektir. Yine işbirliği ile ortaya çıkan bir hizmet. Bizlerin destekçisi olan büyükşehir belediyemize ve Başkan Altay'a tüm destekleri için teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

“Belediyelerimizin işbirliği şehre bereket kazandırıyor”

Mübarek bir günde güzel bir eserin temel atma töreni için bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını söyleyen AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı da Konya'nın her geçen gün geliştiğini ve güzelleştiğini ifade ederek, “Şehrimiz büyüdükçe ülkemiz de büyüyor. Konya belediyelerimizin işbirliği noktasında yakaladıkları iklim, şehrimizin tümü için berekete vesile oluyor. Bunun için Başkan Uğur İbrahim Altay olmak üzere emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Yaka Sosyal Tesisi, eski bir yapıydı ve değişmek mecburiyetindeydi. Üzerinde önemli bir çalışma yürütüldü. Mülkiyet problemi aşıldı. Bittiğinde yediden yetmişe, bölgenin, ilçenin ve Konya'nın ihtiyacına cevap verecek modern bir yapıyla hizmet edecek. Biz hep güzel işler için bir araya geliyoruz. Başkalarına laf yetiştirmek yerine işbirliği ile hizmeti artıran bir anlayışla hareket ediyoruz. İşte Konya Modeli Belediyecilik budur. Biz Türkiye'nin ve şehrimizin geleceğe hazırlanması adına çalışıyoruz. Geleceğimiz olan gençleri önceliğine alan bu tesis için emek veren, mesai harcayan Başkan Altay ve Başkan Kavuş başta olmak üzere tüm ekibe şükranlarımı sunuyor ve bundan sonra burada çalışacak herkese kolaylıklar diliyorum” dedi.

“Biz, hizmetle Konya'nın marka değerini artırmakla meşgulüz”

Tüm ilçe belediyeleriyle birlikte şehri inşa ve ihya etmek adına yoğun bir çalışma sergilediklerini belirten Konya Büyükşehir Başkanı Uğur İbrahim Altay da sadece son bir hafta içinde bile yoğun bir tempoda gerçekleştirdikleri programların, yaptıkları hizmetlerin ve aldıkları ödüllerin bile Konya için gurur vesilesi olduğunu belirtti. Şehrin 31 ilçesinde çalışmalara tüm hızıyla devam ettiklerini belirten Başkan Altay, “Bunların neticesinde ortaya çıkan eserler için ben değil, biz yaptık diyoruz. Şehrimizi hep birlikte inşa ediyoruz. Biz, Konya'nın marka değerini artırmakla meşgulüz. Bu çerçevede Habitat Günü dolayısıyla katıldığımız programda onur ödülünü kazandık. Uluslararası Hafızlık Yarışması'nın finalinde Cumhurbaşkanımız ile birlikte ödül sahiplerine ödüllerini verdik. Gençliğe ve geleceğimize yaptığımız hizmetlerden dolayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden ödül aldık” şeklinde konuştu.

“Başkan Kavuş'a tesis için gösterdiği hassasiyetten ve ortaya koyduğu iradeden dolayı teşekkür ediyorum”

Bugüne değin Meram için yaptıkları yatırımlar ve ortaya koydukları çalışmalar hakkında da bilgi veren Başkan Altay, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Meram son durakta yaptığımız bin araçlık otoparkı hizmete açtık. Hemşerilerimizin Çambıbel'de hoşça vakit geçirecekleri bir alan oluşturduk. Akyokuş Kasrı bahar aylarında ortaya çıkacak. Eski Stadyum alanında Türkiye'nin en güzel millet bahçesi yakın zamanda faaliyete geçecek. Larende de, Meram Belediyesi ile birlikte büyük bir dönüşüm çalışması yürütüyoruz. Necmettin Erbakan, Alpaslan Türkeş, Abdülhamit Han ve Trenyolu Caddesi'nde Meram trafiğini rahatlatacak yeni yollar için önemli mesafe katettik. Bunların hepsi Meram'a ve Konya'ya değer katacak çalışmalar. İşte bugün de yaklaşık 120 milyonluk önemli bir tesisin temelini atıyoruz. Buranın yeniden hayat bulmasında Başkan Kavuş'a, gösterdiği hassasiyetten ve ortaya koyduğu iradeden dolayı teşekkür ediyorum. Bir ve beraber olduğumuz sürece yakalayamayacağımız başarı yok. Bundan dolayı Konya tüm Türkiye'de birlik ve beraberlik şehri olarak biliniyor. Emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum.”

Konuşmaların ardından Yaka Sosyal Tesisi'nin temeli dualarla atıldı. Törene Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, İş Kur İl Müdürü Emrah Keleş, Ak Parti Konya İl Gençlik Kolları Başkanı Abdullah Sait Kıyak, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, Ak Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular, Konya Muhtarlar Derneği Başkanı Hamdi Demir, Meram Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Taşdemir, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.