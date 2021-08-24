Meram Yaz Spor Okullarında son dersi başkan Kavuş verdi

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi bünyesinde yaklaşık 2 aydır faaliyet gösteren Yaz Spor Okulları'nın kapanış programı gerçekleştirildi.

Meram Belediyesi tarafından çocuklara yönelik düzenlenen Yaz Spor Okulları'nın kapanış programı gerçekleştirildi. Dutlu Millet Bahçesi'nde gerçekleşen programa Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Bilal Yavaş, öğrenciler ve aileleri katıldı. Çocukların yaz dönemini verimli şekilde geçirebilmesi adına faaliyet gösteren yaz spor okullarında, wushu, basketbol, cimnastik, futbol, kick boks, masa tenisi, okçuluk, satranç, tekvando, tenis, voleybol, yüzme gibi 12 farklı branşta eğitimler verildi. Spor eğitimleri Meram Belediyesi'ne ait 10 ayrı tesiste gerçekleştirilirken yine düzenlenen etkinliklerle çocuklar eğlenceli vakit geçirdi.

“Bir çocuğu korumanın en güzel yolu eğitimdir”

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Bilal Yavaş, yaz spor okulu organizasyonundan dolayı Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş'a teşekkür ederek, “Bir insanı ve çocuğu korumanın en güzel yolu eğitimdir. Eğitimle yüceltir, yükseltir, devletine vatanına hizmet ettirebilirsiniz. Eğitimin içerisinde en güçlü yol spor ve sanattır. Spor ve sanat çağın getirdiği bir çok kötülükten çocuklarımızı korur. Pandemi döneminde evde kalan çocuklarımızın teknolojiyle baş başa kalarak nasıl kötü etkilendiği herkes tarafından görüldü. Spor, hoşgörüyü, arkadaşlığı, sosyalliği sağlayan bir araçtır. Ailelerimize çocuklarını spora yönlendirdikleri için ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

“Ülkemizin geldiği noktada belediyelerimiz spor eğitimlerine aracı oluyor”

Çocukların sporla yetişmesi noktasında bu tür organizasyonların önemine dikkat çeken AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular, “Maalesef bizim çocukluğumuzda bu tür yaz spor okulu imkanları yoktu. Spor konusunda bizleri yönlendirecek kimseler olmadı. Ülkemizin geldiği noktada, belediyelerimiz ve farklı kurumlarımız bir çok dalda çocuklarımıza spor eğitimi verilmesine aracı oluyor. Meram Belediye Başkanımıza ve ekibine, çocuklarımızı spora yönlendiren ailelere, burada kendilerini yetiştiren gençlere teşekkür ediyorum. Geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerin farklı spor dallarında eğitim almasının mutluluğunu yaşıyoruz. Meram Belediyespor Kulübümüz de ulusal ve uluslararası arenalarda büyük başarılara imza atıyor. Yaz spor okullarımızda yetişen öğrencilerimiz de inşallah ileride Meramımızın ve Türkiyemizin adını gururla temsil edeceklerdir” şeklinde konuştu.

“Öğrendiğiniz her şey hayatınız boyunca sizinle olacak”

Kapanış programında çocuklara seslenen Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “Meram'da çocuklarımızın neşeli gülüşleri, mutlulukları, sevinçleri, sporla, arkadaşlıkla, dostlukla ve eğlenceyle dolu bir yaz okulunu daha tamamladık. Yaz okulumuza katılan öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Tatilinizi boşa geçirmediniz. Eğlenirken çok şey öğrendiniz. Yeni arkadaşlar, dostlar kazandınız. Spor yaptınız. Tüm zamanınızı internet başında geçirmek yerine burada faaliyetlere katılmayı tercih ettiğiniz için öncelikli teşekkürüm size olacak. Burada öğrendiğiniz her şey hayatınız boyunca sizinle birlikte olacak, yardımcı olacak. Size yol gösterecek. İlerideki sağlıklı günlerinizin temelini burada yaptığınız çalışmalar oluşturacak inşallah. Sımsıcak günlerde işlerini güçlerini bırakıp, sizleri buraya kayıt yaptıran, sizleri götürüp getiren, başınızda bekleyen, sizlerin sağlığı ve geleceği için dertlenen anne-babalarınıza şükranlarımı sunuyorum. Bir diğer teşekkürü de bu güzel organizasyonu gerçekleştiren ekip arkadaşlarıma, sizlere ders veren eğitmenlerinize ediyorum. Size son dersi de ben vereyim; Sporla ve dostlukla kalmayı ihmal etmeyin” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından programa katılan çocuklar kendileri için düzenlenen etkinliklerle doyasıya eğlendi.