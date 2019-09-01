Meram Yerli Ürün Pazarı ilgi görüyor

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Melikşah Semt Pazarında cumartesi günleri kurulan Yerli Ürün Pazarını ziyaret ederek üreticiler ve vatandaşlarla sohbet etti. Yerli Ürün Pazarının Konya Büyükşehir Belediyesi ve Meram Belediyesi iş birliğinde kurulduğunu hatırlatan Başkan Kavuş, “Büyükşehir Belediyemiz tarafından Meram'ın farklı mahallelerinde verilen girişimcilik, hijyen ve sebze yetiştiriciliği eğitimleri sonunda sertifika alan çiftçilerimizin katıldığı Yerli Ürün Pazarına hemşehrilerimizin ilgisi her geçen gün artmaktadır. Her cumartesi Melikşah Kapalı Pazar Alanında sabah 08.30'da açılan pazarda, çiftçilerimiz doğal yöntemlerle kendi yetiştirdikleri ürünleri aracısız tüketiciye ulaştırmaktadır. Pazarda satışa sunulan ürünlerin ekimden hasada kadar kontrolleri sağlanırken, çiftçilerimize de satış konusunda destek verilmektedir” dedi.

“Tarıma desteğimiz farklı alanlarda sürüyor”

Belediye olarak farklı alanlarda çiftçilere desteklerinin sürdüğünü vurgulayan Kavuş, “KOP ile Doğru Fide Verimde Kalite” projesi kapsamında Meram Belediyesi, Meram İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Karatay Ziraat Odası ve Konya Merkez Sebze Üreticileri Birliğinin ortaklığında ve KOP İdaresinin desteğiyle kurulan ‘Sebze Fidesi Üretim Tesisini bu ay içerisinde hizmete açmıştık. Konya bir tarım kenti olmasına rağmen bu tesis, şehir için önemli bir eksiklikti. Ülkemizin hedeflerine ulaşmasında en temel aktör tarım sektörüdür. Mahallelerinin üçte biri tarım ile uğraşan Meram'da böyle bir tesisin açılması, çiftçimizin yanında olduğumuzun ve onlara verdiğimiz desteğin her geçen gün büyüdüğünün en önemli göstergesidir” ifadelerini kullandı. Pazardaki tüm esnafla ve alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, yerli ürünlerden alışveriş yaparak pazar alanından ayrıldı. Yerli Ürün Pazarından alışveriş yapan vatandaşlar ürünlerin kalitesinden ve fiyatlardan memnun olduklarını ifade ederken, çiftçiler de kendilerine tanınan imkan dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi ve Meram Belediyesine teşekkür etti.