Meram zabıta ekipleri denetimlerini sıklaştırdı

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı dolayısıyla denetimlerini sıklaştırdı.

Meram Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların, on bir ayın sultanı Ramazan ayında sağlıklı gıda maddeleri tüketmelerini sağlamak amacıyla denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler, halk sağlığını tehdit eden ürün denetimlerinin yanı sıra Ramazan ayında fahiş fiyat uygulamalarını, gramaj eksikliklerini, işyerlerinin temizlik kurallarına uyup uymadıklarını ve evraklarında eksiklik bulunup bulunmadığını tespit etmek amacıyla ilçe genelinde denetimler gerçekleştiriyor. Bu denetimler çerçevesinde unlu mamullerden pastanelere, süpermarketlerden kuruyemişçilere kadar çok geniş bir yelpazede, Ramazan Ayı'nda kullanımı artan ürünler ve imalatçıları en ince ayrıntısına kadar inceleniyor. Bu incelemeler sonucunda Ramazan'ın ilk üç gününde 23 işyerine çeşitli nedenlerden ceza kesildi. İşyerlerinde gramaj, hijyen ve ruhsat kontrolü yapan ekipler, denetimlerde işletme sahibi ve çalışanlarını uyulması gereken kurallar hakkında da bilgilendirdi.

“Denetimler aralıksız ve artarak devam edecek”

Ramazan'ın başlamasıyla birlikte Meram Belediye Zabıta Müdürlüğü Ekiplerinin denetimlerine hız verdiklerini belirten Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, denetimlerde öncelikle insan sağlığını tehdit eden tehlikelere dikkat ettiklerini söyledi. Bunun yanında etiket, fiyat ve liste kontrolleri ile gramajların da takibinin yapıldığını kaydeden Başkan Kavuş, “Bizim için her şeyden önemlisi, vatandaşımızın sağlığı, mutluluğu ve huzuru. Ancak bunu sağlayabilir ve başarabilirsek işte o zaman görevimizi layıkıyla yapmış olmanın huzurunu yaşayacağız. Zabıta Müdürlüğü Ekiplerimizin mübarek Ramazan günlerinde denetimlerini sıklaştırmasının temelinde de bu anlayış var. Meram esnafının birçok konuda hassas olduğunu biliyoruz. Bu hepimiz için bir şans. Ancak hijyen, gramaj, fiyat gibi konulara dikkat etmeyenleri takip etmek, bunların önüne geçmek bizim en önemli görevlerimizden biri. Biz bu şekilde hem vatandaşımızın sağlığını hem de dürüst ve işinin ehli esnaflarımızı da korumuş oluyoruz. Bu sebeple denetimlerimiz aralıksız ve artarak devam edecektir” ifadelerini kullandı.