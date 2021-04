Meram'a 40 derslikli eğitim kampüsü

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Yenişehir Mahallesinde yapımına başlanan 40 derslikli eğitim kampüsü inşaatında incelemelerde bulundu.

Meram'da eğitim yatırımlarına bir yenisi daha ekleniyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Emlak Konut güvencesi ve ortaklığında Yenişehir Mahallesinde 40 derslikli eğitim kampüsü inşaatına başlandı. Kampüs bir çok özelliği ile bölgenin eğitim alanında önemli bir ihtiyacını karşılayacak ve eğitim kalitesini de artıracak. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Koca ile birlikte inşaat alanında incelemelerde bulunan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, eğitim kampüsündeki çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Salgın nedeniyle temel atma programı düzenleyemedikleri inşaatın çok hızlı ilerlediğini ifade eden Kavuş, eğitim kampüsünün 10 bin746 meteraker inşaat alanına sahip olduğunu ve tamamlandığında yaklaşık bin 200 öğrenciye eğitim öğretim verileceğini söyledi.

“Bu okulda yok yok”

Başkan Kavuş açıklamasını şöyle sürdürdü: “İlçemizde yapılan çalışmalarda en fazla önemsediğimiz konuların başında eğitim geliyor. Meram Belediyesi olarak eğitim alanında yapılan her türlü çalışmaya destek vermeye gayret ediyoruz. Bu anlamda ilçemiz yeni bir eğitim yuvasına daha kavuşacak inşallah. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı güvencesi ve ortaklığında Yenişehir Mahallemizde geçtiğimiz günlerde inşaatına başlanan 40 derslikli eğitim kampüsü. Burası gerçekten bölgenin eğitim alanındaki önemli bir eksikliği gidermesinin yanında ilçemizdeki eğitim kalitesinin artmasına da katkı verecek bir kampüs olacak. Okulda 2 adet anasınıfı, 19 adet ilkokul ve 19 adet de ortaokul olmak üzere toplam 40 derslik yer alacak. Bu okul aynı zamanda bir çok özelliği de içerisinde barındıracak. Okul, Teknoloji tasarım atölyeleri, fen laboratuvarları, görsel sanatlar derslikleri, müzik derslikleri, kütüphaneler, arşiv odaları, bireysel görüşme ve rehberlik odaları, destek eğitim odaları, kapalı açık spor salonları, bay-bayan öğrenci soyunma odaları, bay-bayan personel/öğrenci mescitleri, konferans salonu, yemekhaneler ve kantinlerden oluşmaktadır. Okulda ayrıca engelli öğrenciler için 2 adet asansör, her katta ilk ve ortaokullar için ayrı engelli tuvaletleri bulunacak. Kısaca bu okulda çocukların en iyi şartlarda eğitim alabilmeleri için her şey düşünülmüş durumda. Okulun bir an evvel tamamlanabilmesi için ekipler yoğun bir şekilde çalışıyor. Tamamlandığında fiziki şartları ve eğitim kalitesi ile ilçemize ve çocuklarımıza değer katacak okulun yapımında emeği geçenlere teşekkür ediyorum.”

Meram İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Koca ise, 40 derslikli okulun Yenişehir Mahallesi ve bölgenin önemli bir ihtiyacını karşılayacağını ifade ederek, okulun yapımında emeği geçenlere teşekkür etti. Mustafa Koca, bin 200 öğrenciye eğitim verilecek okul inşaatında tüm detayların düşünüldüğünü, inşaatın bir an önce tamamlanarak çok özledikleri çocuk seslerini bu okulda da duymak istediklerini söyledi.