Meram'a kazandırılacak olan spor kompleksinde sona yaklaşılıyor

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi tarafından Aşkan Mahallesine kazandırılan spor kompleksinde sona yaklaşıldı. Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, spor kompleksi kısa süre içerisinde açılışının gerçekleştirileceğini söyledi.

Meram Belediyesi tarafından ilçe genelindeki mahallelerin ihtiyaçlarına yönelik yatırımların çoğu, vatandaşların hizmetine sunulurken bir çok yatırım da açılış için gün sayıyor. Başkan Fatma Toru, inşaatında sona gelinen yatırımlardan Aşkan Mahallesindeki spor kompleksi inşaatında çalışmaları yerinde inceleyerek son durumu hakkında bilgi aldı. Sporun insan hayatındaki önemine dikkat çeken Başkan Toru, “Günlük yaşantımızın en önemli aktivitelerinden biri de spor. Sağlıklı beden ve zihin yapısı ile birlikte sağlıklı yaşam için herkesin her yaşta spor yapması gerekiyor. Biz de Meram Belediyesi olarak bölgemizdeki spor alanlarının sayısını artırmak için her geçen gün yeni projelerle halkımıza hizmet ediyoruz. Bu tesislerimizden biri de Aşkan Mahallemizde yapımı devam eden spor kompleksimiz” dedi.

Açık ve kapalı spor alanlarıyla vatandaşlara hizmet edecek

Tesis hakkında bilgi veren Başkan Fatma Toru, büyük bir alan üzerinde çalışıldığını kaydederek, "Spor kompleksimiz 12 bin 400 metrekarelik arsa üzerine oturuyor. Kompleksimizin açık alanlarında basketbol sahası ve tenis kortları hizmet verecek. Yine tesisimizin 4 bin metrekarelik kapalı alanında ise bekleme salonları, yedi kulvarlı okçuluk alanı, kapalı tenis kortları, badminton alanı, bay ve bayanlar için ayrı fitness salonları yer alıyor. Vatandaşlarımızın tesisimizin açılışını dört gözle beklemesi ne kadar doğru bir yatırım yapıldığı noktasında bizleri de çok mutlu ediyor. En kısa sürede tesisi tamamlayarak halkımıza hizmet etmesini sağlayacağız” şeklinde konuştu.