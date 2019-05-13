Meram'a sebze fidesi üretim tesisi kuruluyor

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi, Meram ve Konya çiftçisini desteklemek ve tarımını geliştirmek ilçe tarım müdürlüğü ile işbirliğine gitti.

Meram Belediyesi ve Meram İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Meram ve Konya çiftçisini desteklemek ve tarımını geliştirmek amacıyla işbirliğine gitti. Önümüzdeki 5 yıllık süreçte devam edecek işbirliği için hazırlanan protokol Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ile Meram İlçe Tarım Müdürü Niyazi Emrah Çerez tarafından atıldı. İmzaların ardından, Başkan Mustafa Kavuş ve beraberindekiler, bu işbirliğinin ilk meyvesi olan ve KOP desteği ile kurulan ‘Sebze Fidesi Üretim Tesisi'nin yapılacağı bölgede incelemelerde bulundu. İnceleme gezisine Meram Kaymakamı Resul Çelik, KOP Başkanı İhsan Bostancı, Konya İl Tarım ve Ormancılık Müdürü Seyfettin Baydar ve Ak Parti Konya İl Yönetim Kurulu Üyesi Fuat Kunduracı da katıldı.

“Konya artık dışarıdan sebze fidesi almayacak sebze fidesi üretim tesisi kuruluyor”

Meram'da 39 bin Konya'da ise 873 bin 420 da alanda sebzecilik yapıldığını belirten Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, bu devasa alanda bir yıl içinde kullanılan yaklaşık 100 milyon fidenin tamamının bugüne kadar başka şehirlerden getirildiğini hatırlattı. Bunun çiftçinin kazanç kaybı anlamı taşımasının yanı sıra birçok sorunu da beraberinde getirdiğini ifade eden Başkan Kavuş, projenin getirileri hakkında şu bilgileri verdi:

“Başarılı bir sebze yetiştiriciliğinin ilk şartı uygun nitelikli çeşit seçimi ve kaliteli fide kullanımıdır. Üreticilerimizin hazır fide kullanımı yönündeki istekleri her geçen gün artmaktadır. Bu amaçla böyle bir yatırımın Konya'ya ve Meram'a kazandırılması için harekete geçtik. Projeye, Meram Belediyesi olarak ilk önce yer tahsisi yaparak destek vermiştik. Ardından, eş finansman nakdi katkı sağlayarakta ve hatta projede çalışmak üzere yardımcı personel görevlendirerek, desteğimizi artırmayı amaçladık. Tüm bu çalışmaların nihayetinde 3 bin 250 metrelik bir alanda yıllık 10 milyon sebze fidesinin üretilmesini hedefliyoruz.”

“Tesis hem ulusal hem bölgesel önemli bir açığı kapatacak”

Bütün bu sebepler nedeni ile Sebze Fidesi Üretim Tesisinin en bölgenin en önemli ihtiyaçlarından biri haline geldiğini kaydeden Başkan Kavuş, bu amaçla KOP Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında Fide Üretim Tesisi Projesi hazırlandığını söyledi. Rekabetçi, sürdürülebilir bir kırsal kalkınma hedefine ulaşmak için tesisin önemli bir adım olduğunu ifade eden Başkan Kavuş, “Kırsal bölgelerde üretimi artırmak ve çiftçinin kalkınmasına katkı sağlamak adına Meram ve Konya için çok önemli bir işbirliğini hayata geçirmek için bugün buradayız. Fide üretim serası kurarak, çiftçilerin ihtiyacı olan fideleri şehrimizde üretip, bölgesel ve ulusal kalkınmaya katkı sağlamış olacağız. Özellikle tarımda bir atılım yapmak ve köyden kente göçün önüne geçmek gibi yararlar sağlayacak bu proje işbirliğimizin ilk meyvesi konumunda. Türkiye tarımının en büyük markası olan Konya ve Meramımız da önemli bir açığı kapatacak olan bu tesisin hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

“Meram tarımını geliştirecek daha onlarca proje sırasını bekliyor”

Seçim sürecinde verdikleri sözleri görevi devralır devralmaz kolları sıvayarak hızlı bir şekilde yerine getirdiklerini ifade eden Başkan Kavuş, “Meram tarımını geliştirmek ve çiftçisini desteklemek seçim vaatlerimizin en önemli konu başlıklarından biri oldu. Bu nedenle bu önemli yatırım sadece bir başlangıç. Meram'ın 27 köyünde hayata geçirmeyi planladığımız organik tarım projelerinden çiftçimize süt soğutma tankı desteğine, onları alternatif ürünlere yönlendirerek kazançlarını artırma hedefimizden Meram'da modern bağcılık yapabilmesine imkan sağlayacak donanım desteklerine, bal üretiminin artırmak amacıyla arıcılıkla uğraşan vatandaşlarımıza ekipman desteğine, marjinal alanlarda ve yamaçlarda lavanta tarlaları oluşturarak hem lavanta balı üretmek hemde lavanta yağından gelir elde etsinler diye Meramlılara lavanta fidesi desteğine kadar ve daha onlarca konu başlığı ile Meram tarımı ve çiftçisinin her daim yanında olacağız. Çünkü şu gerçek gayet iyi biliniyor ki, önümüzdeki süreçte ‘Gıda güvenliği ve sağlıklı gıdaya ulaşma zorluğu' dünyanın en önemli sorunu hale gelecektir. Meram, işte bu yatırımlar sayesinde gıda sorunlarını aşmada yerini layıkıyla alacaktır” diye konuştu.

“Verdiği destekle projeye hayat veren başkan Kavuş'a teşekkür ediyoruz”

Meram İlçe Tarım Müdürü Niyazi Emrah Çerez geziye katılanlara tesis hakkında detaylı bilgi verdi. Daha sonra söz alan Konya İl Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar ise Konya sebzeciliği adına tarihi bir anı yaşadıklarını belirterek, “Konya'nın sebze fideleri çevre illerden temin edilmekteydi. Bu proje ile bölgenin önemli bir açığı kapatılacak. Kurumlarımızın el birliği ile omuz vermeleri bizi daha çok mutlu etti. Özellikle Meram Belediyesi ve Başkanı Mustafa Kavuş çok önemli yer tahsisinden maddi alana kadar önemli destekler verdi. Bu desteklerinden dolayı kendisine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu. Karatay Ziraat Odası Başkanı Rıfat Kavuneker ise kendilerininde burada özellikle mera bitkisi yetiştirilmesiyle küçükbaş hayvancılığa katkı sunulacak olmasından dolayı mutluluk duyduklarını belirtti. İdare olarak bölgenin kalkınmasına yönelik projelere destek olduklarını hatırlatan KOP İdaresi Başkanı İhsan Bostancı da, fidelerin başka şehirlerden gelmesinin sebzecilikle ilgili girdi maliyetini yükselttiğini ve adaptasyon zorluğu yaşanmasına sebep olduğunun altını çizerek, “Tüm bunlar üreticimiz için kayıp anlamı taşıyordu. Bu noktada talepleri karşılamak ve üreticimizin yanında olmak için projeye destek olduk. Bize bu noktada her türlü yardımı esirgemeyerek projenin hayat bulmasını sağlayan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş'a teşekkür ediyorum” diye konuştu.

AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Fuat Kunduracı da kendisinin de sektörden biri olduğunu ifade ederek, yatırımda emeği geçen herkese minnettar olduklarını belirtti.

Meram Kaymakamı Resul Çelik ise, projenin nasıl hayat bulduğu konusunda katılımcılara bilgi verdi. Projenin kilitlenmeye yüz tuttuğu bir süreçte devreye Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş'un girdiğini ifade eden Çelik, projenin şehre ve bölgeye hayırlı olması temennisinde bulundu.