Meram'a yeni kazandırılan caddelerde çalışmalar sürüyor

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Konya Büyükşehir ve Meram Belediyeleri tarafından ilçeye kazandırılacak olan caddelerde incelemelerde bulundu.

Konya Büyükşehir Belediyesi ile Meram Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılacak olan Alpaslan Türkeş, Karabağ, Kazakistan ve Necmettin Erbakan Caddelerinde yürütülen çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, ilçe trafiğini büyük ölçüde rahatlatacak olan caddelerde incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

“Büyükşehir belediyesi ile birlikte hummalı bir çalışma sergiliyoruz”

İncelemeler sonrasında çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Mustafa Kavuş, bu caddelerin Meram'ın son yıllardaki en önemli ihtiyaçlarından biri olan trafik yoğunluğunu azaltmak ve ulaşım konforu sağlaması açısından büyük yarar sağlayacağına işaret etti. Konya Büyükşehir Belediyesi ile birlikte gerçekleştirilen hummalı çalışmalar neticesinde, yatırımda çok hızlı mesafe kat edildiğine vurgu yapan Başkan Kavuş, “Bu 3 cadde ulaşımda büyük rahatlık sağlayacak. Bunlardan ilki Selçuklu ile Meram'ı birleştiren ve Tapu Kadastro Müdürlüğünden başlayan demiryolunun sağından ve solundan paralel olarak devam eden Karabağ ve Kazakistan Caddeleri. Bu caddeler Meram Gar'ından devam edip, tapu binasını geçerek Seydişehir-Antalya yoluna bağlanacak 3.7 kilometrelik caddeler. Ulaşıma ve trafiğe büyük fayda sağlayacak bir diğer cadde de Karaman Caddesi ile Gazze Caddesi'ni birbirine bağlayacak Alpaslan Türkeş Caddesi. Bu cadde de ikişer şeritli ve 3.5 kilometre uzunluğunda bir cadde olacak. Yine Fatih Caddesi'ni Meram Yeniyol, Eski Yol ve oradan da Gazze Caddesi'ne bağlayacak olan yaklaşık 3.5 kilometrelik Necmettin Erbakan Caddesi” diye konuştu.

“Başkan Altay ve ekibine hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum”

Çalışmaların devam ettiği caddelerde bir taraftan Büyükşehir Belediyesi ile birlikte hummalı bir kamulaştırma çalışması, diğer taraftan da MEDAŞ, KOSKİ ve ENERYA tarafından altyapı çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Başkan Kavuş, “Bir yandan yıkımlar gerçekleşiyor bir yandan altyapılar döşeniyor. İnşallah önümüzdeki yaz aylarının ortalarına kadar çalışmalarda ciddi bir mesafe kat etmiş olacağız. Tamamlandığında ise Sivaslı Ali Kemal, Gazze, Ahmet Özcan Caddeleri ile Seydişehir-Antalya Çevre Yolu gibi ana arterlerin yükünü bu caddeler sırtlamış olacak. O caddelerde önemli bir rahatlama yaşanacak. Bu yatırımlar Meram için trafik ve ulaşımın konforunu sağlaması adına önemli yatırımlar. Çok ciddi bir bütçe ayırarak bu yatırımların ilçemize kazandırılmasında ve sadece bu noktada değil şehrimizde ve ilçemizde gerçekleştirilen büyük ve önemli pek çok yatırımda imzası olan Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ve değerli başkanımız Uğur İbrahim Altay'a ilçem ve hemşehrilerim adına minnettarlığımı bir kez daha ifade etmek istiyorum. Allah razı olsun” diye konuştu.