Meram'da 1. ve 2. sınıf öğrencilerine Bizim Çocuk Dergisi dağıtıldı

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesinin ilçede eğitim gören 1. ve 2. sınıf öğrencileri için hazırladığı ‘Bizim Çocuk Dergisi' yayın hayatına başladı.

Meram Belediyesi, ilçede eğitim gören 1. ve 2. sınıf öğrencileri için ‘Bizim Çocuk Dergisi' hazırladı. Çocuklar, içeriğinde Konya'nın kültürel değerlerinden manevi değerlerine, ümmet coğrafyasından aile katılımlı interaktif etkileşim köşeleri gibi bölümler bulunan dergilerini Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Koca'nın elinden aldılar. Dergilerini alan çocuklar büyük mutluluk yaşadı.

“İnteraktif köşeler sayesinde çocuklarımızla bir araya geleceğiz”

Meram Belediyesi Bilim Kurdu Projesinin yayını olan ‘Bilim Kurdu Dergisi' ile başladıkları kültürel yayınlara bir yenisini daha eklemekten duydukları mutluluğu dile getiren Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, ‘Bizim Çocuk' dergisinin de değerler eğitimi noktasında çocuklar için önemli kaynaklardan biri olacağına olan inancını dile getirdi. ‘Enderun Meram' çatısı altında her yaş ve sınıf grubuna yönelik çalışmalarının olduğuna vurgu yapan Başkan Kavuş, bu çerçevede geçtiğimiz günlerde de 3 ve 4. sınıf öğrencileri için yaptıkları ‘İftariyelik' sürprizini hatırlattı. Hazırlanmasında Milli Eğitim Müdürlüğünün de katkı verdiği dergide hem çocukları hem de ailelerini düşündüklerini ifade eden Başkan Kavuş, “Yayında, Konyamızın kültürel ve manevi değerlerinden ümmet coğrafyası anlatımlarına, tarih bilincinden aile katılımlı interaktif etkileşim köşelerine kadar birçok faydalı bölüm bulunuyor. Salgından dolayı eskisi gibi sık sık bir araya gelemediğimiz öğrencilerimizle ise Dedemin Velespiti, Konya'nın Alim ve Velileri gibi interaktif köşeler sayesinde bir araya gelmiş olacağız. Bizim çocukların aile etkileşimli sosyal medya dönüşlerini şimdiden heyecanla bekliyoruz” diye konuştu.

“Enderun Meram birçok eğitsel alanı bünyesinde barındırıyor”

Derginin, ilçe genelinde 79 okulda okuyan 13 bin 531 öğrenciye dağıtılacağını duyuran Başkan Kavuş, “Osmanlı Enderun eğitim sisteminden modellediğimiz yeni nesil eğitim modülü olan ‘Enderun Meram Projesi' multidisipliner birçok eğitsel alanı içerisinde barındırmaktadır. İlkokul birinci sınıfta değerler eğitimi ile başladığımız eğitim serüveni lise çağına kadar devam ederek tam bir şahsiyet eğitimine dönüşmektedir. Enderun mektebi aslen Osmanlı Devleti'nin Saray Okulu da denilen sistemidir. Enderun, altı yüz yıllık bir imparatorluğun askeri, mülki, bürokratik, bilim ve sanat kadrolarını oluşturmuştur. Projemiz öğrencilerin değerlerinden taviz vermeden modern çağa uyum sağlayabilecekleri, bilim, sanat ve sporla birlikte sorumluluklarını daha rahat bir şekilde taşıyabilecekleri, beceri ve yeteneklerini geliştirebilecekleri şekilde farklı eğitim kademelerinde birçok farklı eğitsel projeyi içinde barındırarak tasarlanmıştır. ‘Enderun Meram Projesi' çerçevesinde; 1 ve 2. sınıflar için Değerler Eğitimi Bizim Çocuk Dergisi, 3. Sınıflar için KOP Doğa Okulu Projesi, 4. Sınıflar için Trafik Eğitimi Projesi, 5, 6, ve 7. Sınıflar için Bilim Kurdu Dergisi, 5, 6, 7, ve 8. Sınıflar için Akademik başarıyı artırma çalışmaları kapsamında; kazanım değerlendirme ve ortak sınavlarla ilgili test ve değerlendirme kitapçığı gibi kültürel ve bilimsel faaliyetlerle çocukların ve gençlerin eğitimine önemli katkı sunacağız” dedi.

Meram İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Koca ise, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş'un kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmadığını her zaman desteklerini gördüklerini ifade ederek eğitime, okullara ve eğitimcilere verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Başkan Mustafa Kavuş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Koca ile birlikte dergi dağıtımının yapıldığı İbrahim Hakkı Konyalı İlkokulu öğretmenler odasında okulda görevli öğretmenler ile de bir süre sohbet ederek öğretmenleri dinledi.