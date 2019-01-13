Meram'da 10 mahallenin daha imar sorunu son buldu

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi, yaklaşık bir yıl önce 10 mahallede başlattığı 18. Madde Uygulamasını tamamladı.

Konya'nın en merkezi ve köklü 10 mahallesinde daha 3 bin 194 Sayılı İmar Kanununun 18. Madde Uygulamasının tamamlandığını belirten Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, tapuların yakın zamanda dağıtılacağının müjdesini verdi.

“Düzenleme yaklaşık 10 bin kişiyi ilgilendiriyor”

Şehircilik adına tüm sorunların ana sebebi olan imar sorununun çözülmesiyle bu mahallelerin hızla yepyeni bir çehreye bürüneceğini kaydeden Başkan Fatma Toru, “Konya'mızın en eski mahallelerinden olan Aydoğdu, Öğretmenevleri, Araböldüren, Geçit, Saadet, Pirebi, Mehmet Vehbi, Aksinne, Kurtuluş Mahalleleri ve tapuda ismi 23 Mahalle olarak geçen 10 mahallemizde 30-35 yıldır çözülemeyen imar sorunu artık geride kaldı. Bu mahallelerin imar, ulaşım, altyapı, eğitim, sağlık, sosyal ve kültürel hangi alanda olursa olsun tüm sorunların ana sebebi imar sorunuydu. Belediye olarak öncelikle bu mastır imar planlarını yaparak bir yıl önce başladığımız 3 bin 194 Sayılı İmar Kanununun 18. Madde Uygulamasını tamamlayarak Tapu ve Kadastro Müdürlüğünün ilgili personellerinin de desteği ile toplam 10 mahalleden oluşan M560 No'lu düzenleme sahası geçtiğimiz hafta tescili gerçekleştirildi. Yaklaşık 10 bin kişiyi ilgilendiren bu düzenleme ile hak sahiplerine tapularını önümüzdeki günlerde dağıtmaya başlayacağız” şeklinde konuştu.

“Sadece konut değil, sosyal donatı alanları da üretildi”

18. madde uygulamasının tamamlandığı bu 10 mahallenin büyük bir bölümünün eski, düzensiz ve çarpık yapılaşmanın tehdidi altında olduğunun altını çizen Başkan Toru, “Mastır İmar Planı sayesinde çarpık yapılaşmanın hakim olduğu bu bölgenin daha estetik ve daha modern bir yapılaşmaya kavuşacaktır. Tapuların dağıtımı 10-15 gün içerisinde belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğümüzce gerçekleştirilecektir. M560 No'lu düzenleme sahası toplam 6 bin adet 3+1 yeni konut yapma imkanı sağlamaktadır. Uygulama alanı 712 bin 580 metrekaredir. Toplam bin 360 Kadastro Parseli ve 2 bin 850 malik olmak üzere yaklaşık 10 bin kişiyi ilgilendirmektedir. Uygulama neticesinde sadece konut değil aynı zamanda, çocuk parkları, eğitim, sağlık, pazar, dini ve resmi tesisler ile belediye hizmet alanları gibi sosyal donatılar da üretilmiştir” ifadelerini kullandı.