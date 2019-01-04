Meram'da 2018 yılında 2 bin 424 nikah kıyıldı

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi Evlendirme Memurluğu tarafından 2018 yılında 235'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 2 bin 424 çiftin nikahı kıyıldı.

Meram Belediyesi Evlendirme Memurluğundan yapılan açıklamada, 2018 yılı içinde evlenmek için 2 bin 604 çiftin başvuruda bulunduğu belirtilerek, "Evlendirme Memurluğumuzda 2 adet evlendirme memuru, 1 adet Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni (VKHİ) ve 1 adet yardımcı personel olmak üzere toplam 4 kişi ile hizmet verilmektedir. 2018 yılı içerisinde 2 bin 604 çiftin ön kayıtları yapılıp sağlık raporlarını almak üzere aile hekimlerine gönderilmiştir. 2 bin 424 çiftin evlenme müracaatları kabul edilerek dosya açılarak nikah akitleri gerçekleştirildi. Yine bu yıl içinde 235 yabancı uyruklu vatandaşın nikah akdi gerçekleştirilmiştir. Nikahlarını diğer il ve ilçelerde yaptırmak isteyen 45 çifte evlenme izin belgesi düzenlenerek kendilerine teslim edilmiştir. 39 çiftin işlemleri tamamlanarak kendilerine randevu verilmiş ancak bu çiftler randevu tarihinden önce evlenmekten vazgeçtiklerini beyan ederek dosyalarını iptal ettirmişlerdir. 96 çifte ise evlenme dosyası oluşturulmuş ve ilgili sağlık kuruluşuna gönderildiği halde geri dönmemişlerdir” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, 2018 yılı içinde yapılan nikah merasimlerine Meram Belediye Başkanı Fatma Toru da zaman zaman katılarak çiftlerin mutluluklarına ortak oldu.