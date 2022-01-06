Meram'da 8. Sınıf öğrencileri MEGA sınavında ter döktü

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi Meram Gelişim Akademisi-MEGA kapsamında hazırlanan ‘Akademik Başarıyı Artırma ve Kazanım Değerlendirme Uygulama Sınavları'nın ikincisi gerçekleştirildi.

Meram'ın ilçe genelinde öğrenim gören tüm 8. sınıf öğrencileri Meram Belediyesi tarafından hayata geçirilen Meram Gelişim Akademisi-MEGA projesi kapsamında gerçekleştirilen ‘Akademik Başarıyı Artırma ve Kazanım Değerlendirme Uygulama Sınavı'nda ter döktü. Türkçe, Matematik ve Fen Bilgisi'nden 20'şer, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İnkılap Tarihi ve İngilizce derslerinden de 10'ar sorudan oluşan sınava Meram'da bulunan 71 okulda okuyan 5 bin 768 öğrenci katıldı.

“Gençlerimiz başardıkça Türkiye kazanacak”

Meram Belediyesi ile Meram İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün paydaşlığında gerçekleştirilen sınavların ilkinde ilçe genelinde bulunan devlet ve özel okulların 4. 5. 6. 7. ve 8. sınıflarında okuyan tüm öğrencilerin katıldığını hatırlatan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, sınavlar ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, nitelikli bir eğitim almış bir neslin geleceğe yapılan en değerli yatırım olduğuna vurgu yaparak, “Biz sadece Meram'ın bugününe değil, geleceğine yatırım yapmakla da mükellefiz. Geleceğe yapılan en güzel yatırım da gelecek nesillere yapılan yatırımdır. Bu anlayışla çıktığımız yolda ilçemizde okuyan öğrencilerimizin akademik başarılarına değerli bir katkı sunmak amacıyla başlattığımız MEGA sınavlarının ikincisini gerçekleştirdik. Onların başarıya giden yollarının önünü açmayı da kendimize görev adlediyoruz. Çünkü onların kazanması demek Meram'ın kazancı demek. Onların başarısı demek ülkenin başarısı demek. Bu sebeple bu yöndeki çalışmalarımızı devam ettirmeye ve ilerleyen zaman diliminde yenilerini eklemeye devam edeceğiz. Sınava giren tüm öğrencilerimize hem sınavlarında hem de hayatlarında başarılar diliyorum. Başarı basamaklarını tırmanırlarken onların yanında olmaya ve hatta o basamakları onlarla birlikte tırmanmaya bundan sonra da devam edeceğiz” diye konuştu.