Meram'da Akıllı Şehir Atık Yönetim Sistemi faaliyete geçti

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi, ilçe genelindeki atıkların daha verimli şekilde toplanması için yeni döneme geçti. Çalışmalar çerçevesinde çöp konteynerlerine yerleştirilen sensör sistemiyle doluluk ve yangın riskine karşı sıcaklık oranı uzaktan takip ediliyor.

Meram Belediyesi, dijitalleşen dünya ile birlikte hizmetlerine yenilikler getirmeye devam ediyor. Daha az iş gücü ve atıkların daha verimli şekilde toplanabilmesi adına Meram'daki çöp konteynerlerinde sensörler kullanılmaya başladı. Akıllı atık yönetim sistemi ile çöp konteynerlerindeki doluluk oranı uzaktan takip edilecekken oluşabilecek yangınların da önüne geçilecek. Mevlana Kalkınma Ajansı'nın destek verdiği proje, yaklaşık 1 Milyon TL'lik uygun bir bütçeyle faaliyete geçirilirken tasarrufa büyük ölçüde katkı sağlayacak.

Doluluk oranlarına göre otomatik rota oluşturuluyor

Meram Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada projeye dair bilgi verilirken, “Çöp konteynerlerine yerleştiren sensörler sayesinde akıllı sistem atık yönetiminde çöp konteynerlerinin doluluk oranları ve ısıları kontrol ediliyor. Yine takibini online olarak gerçekleştiriyoruz. Bu çerçevede doluluk oranlarına göre araçlarımıza otomatik rota oluşturarak konteynerlerin kapasitesi dolmadan boşaltım işlemini gerçekleştiriyoruz” denildi.

Yangın riskine karşı ısı uyarısı veriyor

Akıllı şehir atık yönetim sisteminin ekonomik ve zaman tasarrufuna büyük katkı sağladığına dikkat çekilen açıklamada, “Çöp konteynerine yerleştirilen sensörler doluluk oranının yanı sıra ısı ve sıcaklık artışı ile ilgili de bize bilgi veriyor. Daha önce çöp konteynerine atılan ateşli atıklar yangına ve maddi zarara sebep vermekteydi. Sensörler sayesinde ısı artışı olduğunda sistemimize uyarı bildirimi geliyor ve yangın tehlikesine karşı tedbir almamıza olanak sağlanıyor. Ayrıca bu sistem, çevre kirliliği, kötü görüntü ve çöp kokusu problemlerini de asgariye indirmektedir” şeklinde görüş belirtildi.

Akıllı Atık Yönetim Sistemi bir çok avantajı beraberinde getirirken az işgücü ve az zamanda verimli atık toplama yapılması, atıkların çevreye olan olumsuz etkilerini minimum seviyeye düşürülmesi, daha temiz ve düzenli bir şehir planı, gereksiz ve çok alanda bulunan konteyner sayılarını azaltmak ve çevre estetiğine katkı sunmak, daha uzun aralıklarla toplama yaparak toplama esnasındaki gürültü, koku kirliliği ve trafik yoğunluğunu azaltmak ve çöp konteynerine atılan ateşli atıklar nedeniyle yanma sorununun ortadan kaldırılması hedefleniyor.