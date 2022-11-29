Meram'da buzlanmayı önleyen rötar fiskiye sistemi yaygınlaşıyor

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesinin kış döneminde yollardaki buzlanmayı önleyen örnek rötar fiskiye sistemini ilçe genelinde yaygınlaştırılıyor.

Meram Belediyesinin geçtiğimiz yıl yoğun Ar-Ge çalışmaları sonucu hayata geçirdiği “rötar fıskiye” ile buzlanmanın hızlı bir şekilde önüne geçen sistem ilçe geneline yaygınlaştırılıyor. Yol kenarlarına ve refüjlere yerleştirilen fıskiyeler aracılığıyla atılan özel solüsyon sayesinde yolda oluşan buzun anında çözülmesini sağlayan sistem, Gödene Mahallesi Hanedan Caddesinden sonra bu sefer de Köyceğiz Mahallesinde Necmettin Erbakan Üniversitesi Köyceğiz Kampüsünde uygulamaya başlandı.

“Tehlike gelmeden bertaraf eden bir sistemi ilk olarak hayata geçirmiş olmaktan dolayı mutluyuz”

Cep telefonuyla uzaktan otomasyon sistemiyle de çalışabilen sistemin geçtiğimiz yıl Gödene Mahallesi Hanedan Caddesindeki 600 metrekarelik yolda uygulamaya başladığını hatırlatan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, çalışmanın ikinci ayağının bu konuda en çok ihtiyaç hisseden bir diğer yol olan Köyceğiz Kampüsünde hayata geçirdiklerini ifade etti. Kar yağışlarında, özellikle engebeli alanlara ve dik yokuş sokaklara anında müdahale etme ihtiyacı doğduğunu belirten Başkan Kavuş, “Bu sistem için tesislerimizde yoğun AR-GE çalışmaları gerçekleştirdik. Burada kullanılan solisyon da tesislerimizde özel olarak üretiliyor. Bu yıl solisyon için tesisimizde yeni yatırımlar gerçekleştirerek hem kalitesini hem de üretim miktarını artırdık. Bu çerçevede buzlanmanın tehlike oluşturabileceği, yoğun kullanılan caddelerimize rötar fıskiyeler yerleştiriyor, solüsyon dolu tankımızla da caddeye belirli aralıklarla solüsyon işlemi gerçekleştiriyoruz. Buzlanmayı tehlike oluşturmadan bertaraf ediyoruz” diye konuştu.

“Sistem pek çok yerel yönetime örnek oldu”

Buzlanma riski olan günlerde sistemi uzaktan otomasyon şeklinde çalıştırabildiklerini belirten Başkan Kavuş, “Yolları sürekli olarak açık tutmayı başaran bu sistemin ikinci ayağını Köyceğiz Mahallesinde Necmettin Erbakan Üniversitesi Kampüsünde hayata geçirdik. Bu bölge kar yağışlarında sık sık kapanan, araçların çıkmakta zorlandığı ve hemşehrilerimizin hayatını zorlaştıran bir bölgeydi. İnşallah bu sistem sayesinde önceki yıllarda yaşanan zorluklar minimum seviyeye inecek, ulaşım daha da rahatlayacak. Ülke genelinde pek çok belediyeye de örnek olan bu sistemi zorluk yaşanan tüm alanlara yaygınlaştırmakta kararlıyız” şeklinde konuştu.