Meram'da çocuklar, Ramazan'da hediyeler ile sevindirilecek

Konya'nın merkez Meram ilçesinde çocuklar, ilçe belediyesin geleneksel etkinliği ile Ramazan'ı bu yıl da çok daha coşkulu, sevinçli ve özüne yakışır bir şekilde yaşayacak. Dijital ortamda gerçekleşecek “MEGA ile Ramazan” etkinliğine katılan çocukları yine birbirinden güzel hediyeler bekliyor.

Meram Belediyesinin, geleneksel Ramazan etkinliği bu yıl “MEGA ile Ramazan” adı altında start aldı. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da dijital ortamda kendilerine verilen görevleri yerine getiren çocukları, çekilecek kura ile birbirinden güzel hediyeler bekliyor. Etkinliğe katılacak çocukların www.megaileramazan.com adresinden kayıt yaptırmaları gerekiyor. 18 Mart Cumartesi günü başlayacak kayıtlar 22 Mart Çarşamba gününe kadar devam edecek. Çocuklar, ramazan boyunca her gün dijital ortamda yardımlaşma, komşuluk ilişkileri, ibadetler ve manevi değerler gibi konularda kendilerinden istenen eğitici, öğretici ve keyifli görevleri yerine getirecek. Etkinliğe, ilçe genelinde öğrenim gören ilkokul öğrencileri katılım sağlayabilecek.

“Ramazan ve oruç çocuklarla çok daha güzel, çok daha anlamlı”

Mübarek Ramazan ayına bir kez daha kavuşacak olmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşadıklarını ifade eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Ramazan'ın çocuklarla birlikte çok daha güzel ve çok daha anlamlı olduğuna vurgu yaptı. Bu mübarek günleri çocukların daha çok sevmeleri, daha güzel hatırlamaları adına her Ramazan gerçekleştirdikleri etkinliğe bu yıl da devam edeceklerini kaydeden Başkan Kavuş, “Oruç, namaz, iftar, sahur ve bayram çocuklarla çok daha anlamlı. Ramazan'a en çok çocuklar, çocuklara da en çok Ramazan yakışıyor. Oruç ayı çocuklarımızın şahsiyet eğitiminde ve kişisel gelişiminde önemli bir yer tutuyor. İşte onları bu ayın güzelliklerine alıştırmak için sürprizler hazırladık” diye konuştu.

“Çocuklarımıza sürprizlerle dolu bir etkinlik hazırladık”

Çocukların öncelikle www.megaileramazan.com adresini ziyaret ederek etkinliğe kaydolmaları gerektiğini belirten Başkan Kavuş, “Çocuklara verilen görevleri her gün düzenli olarak sırası ile yerine getirmeleri ve bu adresi Ramazan boyunca ziyaret ederek, görevleri zaman bitmeden gününde onaylamaları gerekiyor. Ramazan sonunda görevlerini başarıyla tamamlayanlar arasında yapacağımız çekilişle çocuklarımız hediye kazanma fırsatı yakalayacaklar. Tüm çocuklarımıza başarılar diliyorum. Bu vesile ile çocuklarımızın ve tüm hemşehrilerimin, rahmet, bereket, mağfiret iklimi olan Ramazan'ını tebrik ediyorum” dedi.

Ramazan ayı boyunca görevlerin tamamını eksiksiz yerine getirenlerden; 5 kişiye scooter, 25 kişiye bilgisayar. En fazla 2 eksikle tamamlayanlardan; 10 kişiye bisiklet, 50 kişiye tablet. Etkinliği en fazla 4 eksikle tamamlamış olanlardan, 200 kişiye Bluetooth kulaklık, 150 kişiye akıllı saat, 200 kişiye ses bombası. Ramazan ayının sonunda yapılacak çekilişle verilecek.