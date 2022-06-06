Meram'da çocuklara çevre bilinci aşılanıyor

Konya'nın merkez Meram ilçesinde Çevre Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile hayata geçirilen Türkiye Çevre Haftası, Meram'da çeşitli programlarla kutlanıyor. Bu çerçevede ilçe genelinde bulunan 78 okulda eğitim gören 6 bin 346 ilkokul üçüncü sınıf öğrencisine çevremizi konu alan ‘çevre eğitim seti' dağıtımına başlandı. Bu çerçevede Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve Meram İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Koca, Abdüssamet Fazilet Kuzucu İlkokulunda öğrencilerle buluşarak çevreye dair sohbet etti. Çevre bilinci ve sıfır atığın önemi hakkında bilgilendirmelerde bulunan Başkan Mustafa Kavuş, “Çevre kirliliği ve atıklar sorunu, geleceğimizi yani sizleri tehdit eden en büyük sorunlardan biridir. Bu tehdidi kaldırmak için bizler yoğun bir çalışma sergiliyoruz. Ama sizlerin desteği olmadan bu sorunu çözmemiz mümkün değil. Belki de en büyük görev sizlere düşüyor. Geleceğimizi kurtarmanın sizlerin ellerinde olduğunu asla unutmayın. Çevre kirliliğine sebep olan şeyler hakkında bilgi sahibi olarak atıkların geri dönüşümüne yardımcı olacak ve geleceğimizi hep birlikte kurtaracağız” diye konuştu.

“Tüm çevre ve sıfır atık çalışmalarımız sizlere daha güzel bir dünya bırakmak içindir”

İsrafı önlemek, kaynakları daha verimli kullanmak, atık miktarını azaltmak ve atıkları geri kazanmak, yarınlara temiz bir dünya bırakmak için başlayan Çevre Haftası etkinliklerinin daha güzel bir Türkiye ve daha sağlıklı bir dünya için atılmış güzel bir adım olduğunu aktaran Başkan Mustafa Kavuş, “Çevrenin kirlenmesi bütün ülkelerin ortak sorunudur artık. Eğer bir önlem almazsak siz çocuklarımız için ileride çok daha büyük bir sorun olacak. Çevre kirliliği hepimizin sağlığını ve günlük yaşayışını etkileyen bir olaydır. Bu sorunu çözmek için küçük büyük her bir bireyin desteğine ihtiyaç var. Bizler bu konuda KOP Doğa Okulu'nda sizlere çevre bilincinizi geliştirmek amacıyla eğitimler veriyorduk. Buna ilaveten bugünden itibaren çevre eğitim seti dağıtımına da başladık. Buralarda sizlere yapılan uyarıları dinleyin, onları uygulayın hatta anne babalarınız başta olmak üzere bütün büyüklerinizi hata yaptıklarında uyarın. Eğlenirken öğrenmeye devam edeceksiniz, öğrendiklerinizi de başkalarına anlatacaksınız” dedi.

Öğrencilere çevre bilinci ve atıkların geri dönüşümü noktasında seminer verildi

Kitap dağıtımının ardından Meram Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı çevre mühendisleri tarafından Abdüssamet Fazilet Kuzucu İlkokulu öğrencilerine çevre kirliliğinin önlenmesi ve atıkların geri dönüşümü için neler yapabilecekleri konusunda seminer gerçekleştirdi. Öğrencilerin en üst düzeyde bilinçlendirilmesinin hedeflendiği seminerde, çevreyi kirletmeden, geri dönüşüm ürünlerini toplamak, ayırmak ve yeniden kullanıma kazandırmanın yolları ve bunun sonucundaki kazanımlar anlatıldı. Doğal kaynakların hızla tükendiği dünyada, var olan kaynakların özenle kullanılmasının yollarının da aktarıldığı seminerde geri dönüşümün çocukların ve gençlerin kendi gelecekleri adına yapacakları en önemli yatırım olduğu hatırlatıldı.