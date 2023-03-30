Meram'da çocuklara “Çevreci Çocuk Eğitim Seti” dağıtıldı

Konya'nın merkez Meram ilçesinde Uluslararası Sıfır Atık Günü dolayısıyla ilçedeki tüm 3'üncü sınıf öğrencilerine “Çevreci Çocuk Eğitim Seti” hediye edildi.

Türkiye'nin girişimleriyle kabul edilen 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü, Meram'da etkin, etkili ve farkındalık oluşturacak bir etkinlikle kutlandı. Meram Belediyesi tarafından, ilçe genelinde bulunan 80 okulda eğitim gören tüm ilkokul 3'üncü sınıf öğrencilerine çevre bilinci ve farkındalığı oluşturacak “Çevreci Çocuk Eğitim Seti” hediye edildi. Setlerin dağıtımı Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş tarafından Mehmet ve İbrahim Çelik İlkokulu'ndan başlatıldı. Meram İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Koca'nın da katıldığı etkinlikte Başkan Mustafa Kavuş, setlerin dağıtımı öncesinde çevre bilinci ve sıfır atığın önemi hakkında öğrencilerle sohbet etti, onlara bilgilendirmelerde bulundu.

“Çevre Ve Sıfır Atık bilinci dünyanın geleceğini belirleyecek önemde bir konudur”

Uluslararası Sıfır Atık Günü ve dağıtılan çevre eğitim seti hakkında açıklamalarda bulunan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, çevre kirliliği ve atıklar sorununun, bugünün ve geleceğin en önemli sorunlarından biri olduğuna işaret ederek, “Çevre kirliliği tehdidine karşı mücadele verebilmek ve çocuklarımıza sıfır atık bilinci yerleştirebilmek adına tüm yaş grupları için yoğun bir çalışma ve eğitim programı ortaya koyuyoruz. Özellikle çocuklarımızın bu noktada bilgilenmesi sadece bugünü değil geleceğimizi de kurtaracağı düşüncesiyle bu eğitim programını onlar üzerinde yoğunlaştırmış durumdayız. Onların çevre kirliliğinin nedenlerine vakıf olmaları ve sıfır atık hedefine nasıl ulaşacağımız noktasında bilgi sahibi olmaları bu mücadelenin en önemli şartıdır. Çocuklarımıza yönelik çevre kirliliğinin önlenmesinin önemi ve atıkların geri dönüşümü için neler yapabilecekleri konusunda seminer gerçekleştiriyor, bu noktada bilgilendirilmesini hedefliyoruz. Yaşadıkları çevreyi kirletmeden, geri dönüşüme nasıl katkı sunacakları, ürünleri yeniden kullanıma kazandırmalarının yollarını ve bunun sonucundaki nasıl bir kazanım elde edeceklerini detaylarıyla öğretmeye gayret ediyoruz” diye konuştu.