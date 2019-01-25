Meram'da diyabet ve obezite semineri

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi, hizmet içi eğitimler kapsamında çağın en yaygın hastalıklarının başında gelen diyabet ve obezite hakkında personellerini bilgilendirmek ve bilinçlendirmek amacıyla seminer düzenledi.

Endokrinoloji Uzmanı Doç. Dr. Mine Öztürk ve Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Süleyman Kargın tarafından verilen seminer, Meram Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirildi. Diyabet noktasında esas önemli olanın tedavi sürecinden ve ‘Nasıl tedavi edebilirizden?' çok ‘Diyabetten nasıl uzak durur ve hasta olmayız' konusu olduğunu belirten Endokrinoloji Uzmanı Doç. Dr. Mine Öztürk, hastalara diyabet tanısı konmadan diyabetin çeşitli şekillerle ‘Ben geliyorum' dediğini belirterek, “Diyabette en önemli sorun insülün üretimi. İnsanda zaman içinde insülin duyarlılığında azalma olabilir. Hücre de görevini yapamıyordur. Yemek yer yemez bir saat geçmeden yeniden acıkıyor insanlar. Sebebi şeker ağırlıklı beslenme. Yani baştan sona sağlıksız beslenme şekli. Pankreas yoruluyor, insülin rezervleri bitiyor. Vücut bir kısır döngüye giriyor. Öncelikle beslenme şekline bir dur demek gerekiyor” dedi.

“Yeme alışkanlıklarımızı değiştirerek işe başlanmalı”

İnsanların beslenme tarzını düzenlediklerinde gelecekleri için en büyük yatırımı gerçekleştirdiklerini söyleyen Doç. Dr. Öztürk, “Hastalarımız genelde az yiyoruz diyorlar ama az yemiyorlar. Yedikleri miktarı küçümsüyorlar sadece. Bu noktada yapılan en büyük hata kendini başkalarıyla kıyaslamak. Halbuki onların şartlarını tam olarak bilemiyoruz. Biz hep yemek odaklıyız. Bizim yemek alışkanlığımız bu değil. Bu olmamalı. Tarihte de böyle değildi. Onlar sağlıklı besleniyordu. Biz bugün bu sağlıklı beslenmeden tamamen uzağız” şeklinde konuştu.

“Obezite ciddi bir sağlık problemine dönüştü”

Obezitenin artık tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de hızla yayılarak ciddi bir sağlık problemi haline geldiğini belirten Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Süleyman Kargın ise, "Türkiye'de her 3 kadından biri, her 4 erkekten biri obeziteyle ve getirdiği sağlık sorunları ile karşı karşıya. Günümüzde obezitenin sadece aşırı kiloluluk değil yüksek tansiyon, şeker hastalığı, eklem kireçlenmesi, adet bozuklukları, psikolojik rahatsızlıklar ve hatta kansere bile yol açan ciddi bir hastalık olduğu kanıtlanmıştır. Bu nedenle obeziteyle mücadele programları tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ciddi bir şekilde yapılmaya başlanmıştır" ifadelerini kullandı.